Iako više od godinu dana uporno traže izbore, blokaderi su sada u totalnoj panici. O tome svedoči i tekst tajkunskog portala Nova S pod naslovom „Sve smo dalje od letnjih izbora: Kome više odgovara izlazak na birališta na jesen, Vučiću ili antirežimskom frontu?“.

Iz samog teksta u kom se prenose izjave političkog analitičara Đorđa Vukadinovića i profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića proizilazi da za blokadere i opoziciju praktično nema dobrog termina za izbore, jer im svaki iz nekog razloga ne odgovara.

Podsetimo, gostujući na Informer televiziji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će konačna odluka o izborima biti doneta za desetak dana.

- Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje kakvu budućnost žele i kome će ih poveriti. Država nije igračka. Birajući svoju budućnost morate da izabere one koji će na najbolji način štititi interese države. Izbori su trenutak istine - rekao je Vučić.

Da podsetimo, nakon što je obelodanjeno da bi izbori mogli da budu i 12. jula, prvi je zakukao Miroslav Aleksić. On je nedavno izjavio da im letnji termin za izbore nikako ne odgovara.

„Polovinom jula naši birači neće biti tu”, objasnio je Aleksić.

Sasvim je logično da za opoziciju trenutno ne postoji nijedan odgovarajući datum za izbore, jer su protivnici režima načisto podeljeni i umesto da se pripremaju za izbore, oni se brutalno međusobno obračunavaju.

Ne prođe ni dan da se neka od blokaderskih perjanica ne nađe u klinču sa svojim dojučerašnjim saborcima.

Tako je, na primer, Zdravko Ponoš, lider stranke SRCE, javno priznao da nema poverenja u studente.

„Sasvim je sigurno da nijedna lista sama ne može da pobedi na izborima! Ja u ovom momentu ne vidim da će biti jedna lista. Ne vidim nijednu naznaku, s obzirom na to da je s naše, s opozicione, u svakom slučaju već ovim opozicionim strankama koje su proevropski orijentisane, ta vrata stoje non-stop otvorena, ali nije bilo nikakve naznake sa studentske strane da će doći do takve konvergencije, uz sve razumevanje da tamo još uvek ne postoji jasna struktura koja bi donela takvu odluku”, izjavio je Ponoš.

Opozicioni lideri nikoga ne slušaju

Profesor filozofije Vladimir Milutinović je žestoko napao opozicione lidere.

„Znači, to su ljudi koji verovatno imaju neka svoja razmišljanja, jedna ista koja traju 10 godina ili koliko već godina, i jednostavno ne možeš im objasniti ništa. Čak i očigledne stvari, evo ja se trudim i mislim da su ovo očigledne stvari što sam pričao, ne možeš im objasniti“, tvrdi Milutinović.