U ne tako lakim vremenima za našu državu, koja se više od godinu dana nalazi na meti blokaderskih krugova i njihovih nalogodavaca, sada su već kristalno jasno ogoljene aktuelne uloge pojedinih institucija i njihovih čelnika, koji se zbog svojih antidržavnih aktivnosti doslovce mogu smatrati istinskim kreatorima blokaderskog nasilja kojem je naš narod veće duže vreme izložen.



Tako je jedna od vodećih institucija koja se, maltene, može smatrati i svojevrsnim komandnim centrom aktuelnih protesta, ni manje ni više nego Institut za filozofiju i društvenu teoriju beogradskog Univerziteta.

Upravo iz redova ove institucije blokaderima gotovo svakodnevno pristižu instrukcije i osmišljeni scenariji za nasilnu promenu vlasti i nerede u našoj državi. Naime, iako paradoksalno zvuči, imajući u vidu činjenicu da se ovaj institut prevashodno finansira sredstvima iz državnog budžeta, kao i da je naša država znatno investirala u školovanja i stipendiranja zaposlenih, ispostavilo se da su rukovodioci i istraživači u IFDT prepoznati u obaveštajnim krugovima vodećih zapadnih zemalja kao najpogodnije sredstvo za ostvarivanje svojih interesa u našoj zemlji. Tako među njima već godinama uglavnom dominiraju nekadašnji „stipendisti i aktivisti“ zapadnih političkih fondacija – pre svega nemačkih, ali i onih povezanih sa ozloglašenim američkim milijarderom Džordžom Sorošem.

Oni nešto upućeniji u dešavanja na ovom institutu, a posebno u aktivnosti zaposlenih, tvrde da je reč o klasičnim stranim agentima u srpskoj naučnoj zajednici, potpuno alergičnih na sam pomen srpskih nacionalnih interesa i nacionalnog identiteta kojeg se, gotovo pa zgražavaju. Svaki vid patriotizma i rodoljublja automatski etiketiraju kao čist nacionalizam i desničarenje, dok sa druge strane promovišu neo-kolonijalne interese svojih zapadnih nalogodavaca, poturajući ih kao „intelektualni elitizam“ i „definiciju demokratije“. Naravno da sve to debelo naplaćuju, te im motivi nisu nimalo „ideološki“.

Ako se samo ovlaš zagrebe po radnim biografijama najvećeg broja predstavnika ove institucije, veoma lako upada u oči činjenica da je uglavnom reč o „stranim đacima i stipendistima“ među kojima, opet, prednjače oni nemački. Tako se među organizacijama za čije interese rade čelnici ove institucije nalaze i one koje su svojim subverzivnim aktivnostima, a pod plaštom raznoraznih demokratija i briga za ljudska prava, našoj državi u prošlosti naneli toliko zla da se od istog još uvek oporavljamo. I ovoga puta, „dobro“ nam žele organizacije poput – „German Marshall“ fonda, „Fonda za otvoreno društvo“, „Instituta za inovacionu politiku“, američkog NED-a, fondacije „Fridrih Ebert“, „Konrad-Adenauer Stiftung“-a, „Rosa Luxemburg Stiftung“-a, „Heinrich Boll Stiftung“-a…

Kako je apsolutni prioritet u agendi čelnika ove institucije raspirivanje blokaderskih protesta i rušenje legitimno izabranog državnog rukovodstva, a zarad ispunjavanja zadataka dobijenih od stranih obaveštajnih službi koje su ih još davnih dana zavrbovale, javna je tajna da su se poslednjih meseci rastrčali po Evropi, sastančeći sa raznoraznim ambasadorima, nevladinim organizacijama i predstavnicima obaveštajnih službi. Između ostalog, trenutni cilj im je i da „papu Đokića“ politički profilišu adekvatno predstojećim izborima, a krajnji cilj da na čelo Srbije pokušaju da dovedu pogodnu osobu koju će ostvarivati njihove interese, na štetu srpskih!

Inače, oni koje pamćenje nešto bolje služi svedoče o tome da povezanost Vladana Đokića i IFDT-a datira još iz vremena, kada je „papa Đokić“ svojevremeno lično urgirao da njegov prijatelj tada ostane na funkciji direktora Instituta. Navedeno je, prema kasnijim ocenama srpskih znalaca, ocenjeno kao ključni momenat kada je IFDT ustuknuo pred agentima stranog uticaja u naučnoj zajednici.

Sreća je u nesreći da je srpsko društvo nažalost odavno oguglalo na „elitiste“ koji iz čistog koristoljublja prodaju „veru za večeru“, te ih vrlo brzo i prepoznaju, pa je građanima i ovoga puta jasno da trenutni čelnici IDFT-a više nisu nikakvi naučnici i akademici, već klasični operativci stranih obaveštajnih službi.