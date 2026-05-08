"Vožd Karađorđe" spaja pola Srbije: Do Beograda će se stizati za 30 minuta - pogledajte kompletnu trasu nove saobraćajnice (FOTO)

Trasa će biti opremljena najmodernijim objektima, uključujući mostove preko velikih vodotokova, nadvožnjake preko železničkih pruga, kao i denivelisane raskrsnice koje garantuju visoku propusnu moć i bezbednost.

Strateški značaj za Šumadiju i Pomoravlje



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je "Vožd Karađorđe" megaprojekat koji zahteva ogromna sredstva, naglašavajući da će izgradnja koštati milijarde.

- Cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja - poručio je predsednik.

Predsednik je najavio i izgradnju puta Rogača-Ranilovac-Aranđelovac u dužini od 16 kilometara, čija se vrednost procenjuje na oko 4,5 miliona evra.

Cilj ove i buduće brze saobraćajnice je višestruk, od smanjenja saobraćajnih gužvi do poboljšanja kvaliteta vazduha i privlačenja investitora.

Realizacijom puta "Vožd Karađorđe", Šumadija dobija najbržu vezu sa istokom Srbije i ključnim koridorima, priliku da se čitav severni deo Šumadije, uključujući Lazarevac i Mladenovac, transformiše kroz nove investicije i viši životni standard, valorizaciju čitave teritorije, kao i za povećanje zaposlenosti i standarda kroz nove investicije.

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić izgradnjom auto-puta od Malog Požarevca do Mladenovca, stanovnici ovog gradića do Beograda će stizati za 30 minuta.

Dalji planovi za izgradnju puteva u Srbiji



Srbija u 2026. godini beleži vrhunac najintenzivnijeg ciklusa infrastrukturnog razvoja u svojoj modernoj istoriji, iza čega stoji decenija kontinuiteta i stotine kilometara novih auto-puteva.

Statistika i završen stepen radova na terenu jasno pokazuju da je razvoj strateške infrastrukture ostao prioritet, služeći kao osnovni pokretač privredne stabilnosti i regionalne povezanosti.

U ovom trenutku gradilišta širom Srbije su aktivna. Trenutno je u izgradnji još 394 kilometra auto-puteva i brzih saobraćajnica. Međutim, planovi su još ambiciozniji i obuhvataju izgradnju dodatnih 936 kilometara novih puteva.

Predsednik Vučić je jasno definisao šta su sledeći koraci u bliskoj budućnosti kako bi se saobraćajni prsten Srbije zatvorio:

Završetak preostalih 28 km od Čačka do Kraljeva (deonica do Adrana)

Izgradnja preostale veze od 13 km od Vrbe (Kraljevo-jug) do Adrana

Potpuno spajanje Leskovca, Vranja, Pirota, Prokuplja i Pomoravlja sa Kraljevom i zapadom Srbije

