Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović dočekala je jutros na aerodromu "Nikola Tesla" delegaciju Narodne Republike Kine, koju predvodi guverner provincije Hebei Vang Džengpu. Mesarovićeva je poželela dobrodošlicu guverneru provincije Hebei gospodinu Vang Džengpuu i delegaciji Narodne Republike Kine, pručivši da ih Srbija dočekuje kao iskrene prijatelje, saopštilo je ministarstvo.

"Osećajte se kao kod svoje kuće, Srbija jeste vaša druga kuća", navela je Mesarovićeva i podsetila da zahvaljujući snažnim i čeličnim odnosima predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, partnerstvo dve zemlje nastavlja da se razvija u pravcu konkretnih rezultata, novih investicija i još čvršćeg povezivanja naših privreda", rekla je Mesarovićeva.

Izrazila je uverenje da će ta poseta dodatno unaprediti saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajedničke projekte i ekonomski rast. Kako je ranije najavljeno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa delegacijom kineske provincije Hebei i predsednikom HBIS grupe Liuijem Đijenom.

