Međutim, ono što je zanimljivo je kako su blokaderski mediji pisali o Evrodžastu pre samo mesec dana.

Tako su lagali i pisali kako "Srbija zatvara i gasi kancelariju Evrodžasta". A koliko im je "logična" ta teza govori i činjenica da su pokušali da predstave da Srbija može da zatvori ili ugasi kancelariju jedne međunarodne organizacije sa čijim osnivanjem nema nikakve veze... Kako bi to bilo izvodljivo nikada blokaderski mediji nisu objasnili.

Ko će gore da slaže - to je bila mrtva trka između N1 i Nove S.

Pa je tako na Novoj S osvanuo skandalozan naslov "Odlična vest za mafiju, 200 predmeta pod znakom pitanja: Kancelarija Srbije u Evrodžastu ugašena, iz Vrhovnog tužilaštva objašnjavaju šta to u praksi znači".

Međutim, kao što to i svaku bude biva - istina je drugačija od one koju blokaderski mediji pokušavaju da predstave.

Niko Kancelarije Srbije u Evrodžastu nije "praznio" ni "katačnio", već je Gordani Janićijević istekao mandat. Pa su joj ga danas produžili. Pa se ništa od onoga što su lagali nije ni desilo, niti je bilo u planu da se desi. Samo su iskoristili proceduralnu prazninu da bi mogli da prave haos.