Mnogi korisnici dele iskustva koja ukazuju na ozbiljna kršenja prava, poput neovlašćenog ulaska u stan, nadzora bez znanja stanara ili čak diranja ličnih stvari.

Jedna viralna objava na Reddit-u pokrenula je lavinu komentara kada je korisnik pitao da li je moguće da stanodavci špijuniraju podstanare ili postavljaju skrivene kamere. Ubrzo su usledila brojna svedočenja koja su šokirala javnost.

Neki podstanari tvrde da su njihovi stanodavci ulazili u stan bez najave, pod izgovorom provere instalacija ili grejanja. U pojedinim slučajevima, ljudi su prijavljivali da su zatekli vlasnike stanova u svom prostoru, što je izazvalo strah i osećaj nesigurnosti.

Posebno zabrinjavaju priče o narušavanju privatnosti, poput diranja ličnih stvari, pretraživanja ormara ili čak smeća. Jedna korisnica je navela da je stanodavac ulazio u njen stan dok nije bila tu, dok su drugi opisivali situacije u kojima su se osećali kao da su pod stalnim nadzorom.

Iako postoje i manje dramatične situacije, poput dolaska majstora bez najave ili ulaska u stan radi „provere“, i takvi postupci predstavljaju kršenje osnovnih prava podstanara. Prema zakonima, vlasnik stana nema pravo da ulazi u iznajmljeni prostor bez dozvole stanara, osim u hitnim slučajevima.

Zakon jasno štiti pravo na privatnost. Neovlašćen ulazak u stan ili snimanje bez znanja stanara može se smatrati ozbiljnim prekršajem, pa čak i krivičnim delom. Upravo zato je važno da podstanari znaju svoja prava i reaguju ukoliko primete nepravilnosti.

Stručnjaci savetuju da se prilikom iznajmljivanja stana jasno definišu pravila u ugovoru, uključujući način i vreme dolaska stanodavca. Takođe, preporučuje se dodatni oprez, poput promene brave uz dogovor sa vlasnikom ili korišćenja sigurnosnih mera.

Zaključak je jasan – privatnost u iznajmljenom stanu mora biti zaštićena. Iako većina stanodavaca poštuje pravila, sve veći broj ispovesti pokazuje da problemi postoje, zbog čega je informisanost ključna za bezbedan i miran život pod kirijom.