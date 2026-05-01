Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da "slavimo budućnost onih koji žele da se bore i za sebe, i za svoje porodice, i za svoju zemlju na najbolji mogući način".



Predsednik Vučić je to poručio prilikom današnje posete Pančevu, gde je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi.

-Uvek smo se pitali zašto mladi odlaze. Odlazili su zato što su na drugim mestima imali bolju priliku. Upravo to nudi ovaj centar - priliku. Dualno obrazovanje, koje praktikuje Mašinska škola 'Pančevo' koja je jedna od najuspešnijih u Srbiji je pedagoški koncept koji služi kao most između učionice i privrede. Sve ovo služi da bi vas pripremilo za život u kome će ovi mladi dečaci i devojke donositi odluke, sami stvarati vrednosti i birati svoj put i veoma sam srećan što ćemo imati još 50 miliona evra da uložimo baš u ovakve stvari, jer su ovo stvari koje najbrže, najtačnije i na najlepši način menjaju našu Srbiju - rekao je predsednik Vučić.

