U saopštenju ove organizacije, koja važi za jedan od najuticajnijih foruma za unapređenje saradnje SAD i Izraela, istaknuto je da se bilateralni odnosi dve zemlje dodatno razvijaju, uz paralelno učvršćivanje strateških veza sa Sjedinjenim Državama.

„Izrael i Srbija produbljuju svoje bilateralne odnose, istovremeno jačajući ključna strateška partnerstva sa Sjedinjenim Državama. Ovo je pristup koji koristi svim trima zemljama“, navodi se u saopštenju AIPAC.

Reakcija je usledila nakon ranije objave Sara na mreži X, u kojoj je posle sastanka sa Đurićem poručio da Izrael visoko ceni „nepokolebljivu podršku Srbije pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića”.

„Pregovaramo o sporazumu o slobodnoj trgovini, sazivamo Zajednički ekonomski komitet, pokrećemo Izraelsko-srpsku privrednu komoru i šaljemo stalnu ekonomsku misiju u Beograd. Ogroman korak napred u našim strateškim odnosima”, objavio je Sar.

Kako prenosi Tanjug, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se u februaru sastao sa predstavnicima AIPAC-a u Beogradu, gde su razgovarali o različitim pogledima i mogućnostima za zajedničku saradnju, kao i o jačanju partnerstava u više oblasti.