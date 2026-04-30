Predsednik Srbije izjavio je danas da će uskoro posetiti Azerbejdžan, a nakon toga Kinu i naglasio da veruje da će tokom te najznačajnije posete u karijeri, uspeti da reši mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije.

-Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri Kini - kazao je Vučić gostujići na TV Pink.

Predsednik je dodao da će upravo zbog te posete mnogo delegacija otputovati u Kinu.

-Od ministarke privrede koja je tamo već provela desetak dana mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije - kazao je Vučić.

Nada se da će posle njegove posete Kini, za koju kaže da će biti istorijska, pasti konačan dogovor o izgradnji fabrike za robote.

- Imajući u vidu različite upotrebe robota, od kuvanja i čišženja, mogu da imaju i vojnu upotrebu. Da oidemo ispred drugih i da napredujemo - kaže Vučić.