Zvezdan Slavnić, rijaliti učesnik sa kriminalnim dosijeom, svojevremeno na početku ulaska u Zadrugu govorio je o tome kako je bio najveća ljubav pokojne pevačice Ksenije Pajčin.
Sin slavnog košarkaša Moke Slavnića rado je otkrivao detalje njihovog odnosa, pa je tokom jedne ispovesti otvoreno progovorio o sa njom, ističući da je bila njegova najveća ljubav.
- Bila je moja najveća dečačka ljubav. Imao sam 17, a ona 16 godina. Negde godinu i po dana smo baš bili zajedno, posle se to razvlačilo - istakao je Zvezdan, te se prisetio njihovih susreta nakon raskida.
- Videli smo se možda dva tri puta. Izlazio sam na vikende, pričali smo nekih sat vremena... Kada smo se viđali, više smo ćutali nego pričali... Ksenija je bila posebna... Devojčica puna energije, vesela, sve najlepše može da se kaže za nju. Drug, "zaj*bant, super lik - govorio je iskreno.
Na jednoj Instagram stranici nedavno su se pojavile fotografije iz perioda kada su se njih dvoje zabavljali.
Prva fotografija nastala je na promociji njenog prvog albuma, dok je objavljena i slika na kojoj se Zvezdan nalazi zajedno sa njom i njenim tadašnjim saradnicima.
Ipak, posebnu pažnju privukla je uspomena na kojoj se njih dvoje ljube, iz koje se može zaključiti koliko su tada bili zaljubljeni.
Inače, nedavno se navršilo 16 godina od kobnog 16. marta 2010. godine, kada je pevačica Ksenija tragično usmrćena od strane svog tadašnjeg dečka, manekena Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.
Ovaj tragični događaj ostavio je neizbrisiv trag i duboku bol među njenom porodicom, prijateljima, ali i širom javnosti.
Ksenija u poslednjem gostovanju došla sa modricama na rukama
U tom periodu javnost je primetila modrice na Ksenijim rukama tokom njenog poslednjeg televizijskog gostovanja u emisiji "Vi pitate".
Uznemirujući je i podatak da je samo 48 sati pre nego što će joj oduzeti život, Filip ušetao u studio te emisije i iznenadio je cvećem.
Iza širokog osmeha i velike popularnosti krila se duboka osetljivost.
"Tugovala je u svoja četiri zida"
Njena sestra Mia Pajčin istakla je da joj je ona bila idol i da joj je upravo ona dala ime.
Takođe je otkrila da pevačica sebi nikada ne bi dozvolila da drugi vide njenu bol, već je uvek "tugovala u svoja četiri zida".
Majka neušteno obilazi redovno grob svoje ćerke
Bila je veliki optimista, borila se za pravdu i u potpunosti bila posvećena muzici i plesu koje je neizmerno volela.
Njena majka Ljubica Pajčin, koja je na dan tragedije prva zatekla stravičan prizor u njenom stanu, i danas neutešno obilazi grob svoje ćerke.
