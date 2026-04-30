Zvezdan Slavnić, rijaliti učesnik sa kriminalnim dosijeom, svojevremeno na početku ulaska u Zadrugu govorio je o tome kako je bio najveća ljubav pokojne pevačice Ksenije Pajčin.

Sin slavnog košarkaša Moke Slavnića rado je otkrivao detalje njihovog odnosa, pa je tokom jedne ispovesti otvoreno progovorio o sa njom, ističući da je bila njegova najveća ljubav.

- Bila je moja najveća dečačka ljubav. Imao sam 17, a ona 16 godina. Negde godinu i po dana smo baš bili zajedno, posle se to razvlačilo - istakao je Zvezdan, te se prisetio njihovih susreta nakon raskida.

- Videli smo se možda dva tri puta. Izlazio sam na vikende, pričali smo nekih sat vremena... Kada smo se viđali, više smo ćutali nego pričali... Ksenija je bila posebna... Devojčica puna energije, vesela, sve najlepše može da se kaže za nju. Drug, "zaj*bant, super lik - govorio je iskreno.

Na jednoj Instagram stranici nedavno su se pojavile fotografije iz perioda kada su se njih dvoje zabavljali.

Prva fotografija nastala je na promociji njenog prvog albuma, dok je objavljena i slika na kojoj se Zvezdan nalazi zajedno sa njom i njenim tadašnjim saradnicima.

Ipak, posebnu pažnju privukla je uspomena na kojoj se njih dvoje ljube, iz koje se može zaključiti koliko su tada bili zaljubljeni.