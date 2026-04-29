Ako verujete da sitni rituali mogu da promene tok događaja, niste jedini. Ljudi širom sveta vekovima koriste razne običaje kako bi prizvali sreću, odbili lošu energiju ili čak privukli novac. Neki od njih deluju potpuno jednostavno, ali iza njih stoje duboka verovanja i tradicija.

Evo nekoliko zanimljivih rituala koji su opstali do danas i za koje se veruje da mogu doneti sreću i blagostanje.

Kucanje u drvo – zaštita od uroka

Jedan od najpoznatijih običaja je kucanje u drvo kada ne želimo da „ureknemo“ nešto dobro. Ova navika potiče još iz srednjeg veka, kada su ljudi verovali da tako skrivaju sreću od zlih sila.

Postoji i starije, pagansko objašnjenje – Kelti su verovali da u drveću žive duhovi i da kucanjem prizivamo njihovu zaštitu.

Venac od cveća za ispunjenje želja

U Velsu postoji verovanje da petak 13. zapravo može biti srećan dan. Tada ljudi stavljaju venac od lišća i cveća na glavu i izgovaraju želju. Nije bitno kako venac izgleda – važno je da verujete u ono što želite.

Zakopavanje novčića za novac

Jedan zanimljiv ritual dolazi iz Irske. Potrebno je 13 istih novčića koje zakopate u zemlju. Veruje se da ovaj čin simbolično „seje“ novac i priziva finansijsko blagostanje.

Fatimino oko – zaštita od zla

Plavo stakleno oko, poznato kao Fatimino oko ili „nazar“, često se može videti na vratima ili kao nakit. U Turskoj i Grčkoj veruju da štiti od negativne energije i uroka. Mnogi ga nose svakodnevno kao lični talisman.

Kana i mak – zaštita od loše energije

U indijskoj tradiciji kana nije samo kozmetika. Veruje se da može privući lošu energiju, pa se kao zaštita koristi mak – dovoljno je da ga pospete po kosi kako biste „oterali“ negativne uticaje.

Makaze za miran san

Ako imate problem sa nesanicom ili noćnim morama, postoji jednostavan trik: stavite sklopljene makaze pored kreveta. Prema verovanju, one „seku“ loše snove i donose mirniji san.

Noćni ritual za lepotu i samopouzdanje

Pre spavanja, dok nanosite kremu, pogledajte se u ogledalo i ponavljajte afirmacije poput: „Lepa sam“. Ovaj ritual nije vezan za magiju u klasičnom smislu, ali mnogi veruju da pozitivne misli mogu promeniti energiju i način na koji doživljavamo sebe.

Iako nema naučnih dokaza da ovi rituali zaista menjaju sudbinu, jedno je sigurno – mogu vam pomoći da se osećate sigurnije, smirenije i pozitivnije. A ponekad je upravo to prvi korak ka sreći i uspehu.