Šesta regionalna konferencija beogradskog Instituta za ekonomiju i pravo (IEP) ne temu "Javne nabavke – prim(j)ena u praksi" , koja se godinama održava bez ikakvih problema, ove godine pretvorena je u pravu dramu u Crnoj Gori - i to nakon medijskih napisa i niza prijava koje su pokrenule lavinu kontrola i pritisaka.

Sve je počelo nakon što su podgoričke "Vijesti", deo medijske mreže povezane sa Draganom Šolakom, prve objavile tekstove u kojima se traži da institucije provere ko stoji iza organizacije regionalnog skupa u Petrovcu.

Ubrzo nakon tih objava, usledile su prijave i inicijative koje su, kako tvrde iz Instituta, pokrenule čitav niz pritisaka na organizatore.

Prema navodima direktora Instituta Miloša Kneževića, pravne inicijative povezane sa konferencijom dolazile su iz krugova bliskih advokatici Ani Kolarević, sestri bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, što dodatno baca senku na čitav slučaj i otvara pitanje političke pozadine.

Drama je, kako tvrde iz Instituta, počela već na ulasku u Crnu Goru.

Dva vozila IEP-a zadržana su na granici nakon ulaska u Crnu Goru bez jasnog obrazloženja, nakon čega su usledila višesatna čekanja i dodatne kontrole. U Podgorici je direktor Instituta pozivan na saslušanje zbog prijave za navodni privredni kriminal, ali je ona ubrzo odbačena jer nije bilo elemenata krivičnog dela.

Ni tu nije bio kraj. Već narednog dana usledila je kontrola poreske inspekcije, koja je takođe zaključila da nema nikakvih nepravilnosti, dok je na sam dan početka konferencije stigla i inspekcija rada - po anonimnoj dojavi, uz pitanja na koji način su angažovani predavači iz Srbije.

Posebno je, kako navode iz Instituta, simptomatično to što je veče pred početak konferencije došlo do iznenadnog otkazivanja učešća više dugogodišnjih saradnika. U poslednjem trenutku od predavanja su odustale Jelena Jovetić, direktorka za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija Crne Gore, Farisa Kurpejović, načelnica za normativno-pravna pitanja, kao i Mara Bogavac, samostalna savetnica u Direktoratu za politiku javnih nabavki, svojom voljom ili pod pritiskom ostaje nedorečeno.

Dodatnu pažnju izazvalo je i to što su saradnju neposredno pred seminar otkazale i Sandra Damčević, direktorica Kancelarije za javne nabavke Republike Srbije, kao i njena zamenica Ivana Đenić. Razlozi za ovakve poteze nisu zvanično objašnjeni, ali su se poklopili sa nizom događaja koji su prethodili konferenciji - ostaje nejasno, po čijoj direktivi i sa kim u vezi.

Ono što je zanimljivo da su predstavnici obe institucije, pogotovo Kancelarije za javne nabavke Republike Srbije , uzeli učešće u konferenciji koja se održava dve nedelje nakon konferencije IEP-a, iza koje stoje punomoćnici advokatske kancelarija Ane Đukanović, rođene sestre Mila Đukanovića.

U Institutu smatraju da ovakav niz događaja ne može biti slučajan i da predstavlja pokušaj diskreditacije jedne od najvažnijih regionalnih konferencija u oblasti javnih nabavki, koja se već šesti godina put organizuje bez ikakvih problema i okuplja stručnjake iz javnog sektora regiona.

- Nikada ranije nismo imali ovakav tretman. Postavlja se pitanje kome smeta zdrava regionalna saradnja i razmena znanja - poručio je direktor Instituta Miloš Knežević.

Uprkos svemu, konferencija je održana, ali uz vidne pritiske i opstrukcije kakvi ranije nisu zabeleženi, i uz podršku predstavnika Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Srbije i Crne Gore , bivših rukovodioca Državne revizorske institucije i Srbije i Crne Gore i velikog broja učesnika iz regiona.

Iz Instituta poručuju da ih ovakvi pokušaji neće zaustaviti i da će nastaviti da organizuju regionalne skupove jer kako navode "ova Konferencija je potvrda da se znanje ne može zaustaviti, da ono što je autentično uvek se održi i da smo gađali kao i uvek do sada u centar - tamo gde je suština".

Ostaje otvoreno pitanje - da li je reč o slučajnosti ili koordinisanoj akciji u kojoj su se, kako tvrde iz Instituta, prepleli medijski napisi, institucionalni pritisci, privatni i politički interesi.