Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervjuu za "Blic" i švajcarski "Blick" nakon dvodnevne poseta švajcarskog predsednika Gija Parmelina.

U intervjuu je govorio o važnim temama - o ulaganjima, mogućoj fabrici robota u Šapcu, saradnji sa Kinom, dijalogu sa političkim protivnicima i Srbima u Švajcarskoj, ali i blokaderima kao i o izborima.

Između ostalog, predsednik je poručio:

"Uvek i u svakom trenutku bih ponovo poslao poziv Đokiću na razgovor"

A pomenuli ste na početku razgovora da ste ga zvali, da je on prvo prihvatio, pa posle odbio. Jeste li ga ponovo pozvali? - pitao ga je voditelj.

- On se dogovarao sa nama. Ana Brnabić je bila pored mene. Dogovorila je sa njim tekst i kakav poziv da mu ide, a on dolazi svakako. Neko mu je tokom noći promenio mišljenje - odgovorio je predsednik.

Da li biste ponovo taj poziv poslali? Vi ili Ana?

- Uvek, u svakom trenutku. Uvek sam spreman da razgovaram sa svima njima. Mnogi od tih ljudi su se već opametili i razumeli šta se dešavalo. Mnogi ljudi. Mnogim ljudima ne pada na pamet da učestvuju u takvim stvarima više. Ali oni imaju ove platforme N1 i Nova S koje služe za razvijanje mržnje. I zašto oni mene ne zovu? Pa ne zovu oni mene zato što oni ne bi mogli tamo da viču na mene ili ne znam šta. Sve to mogu. Ali oni znaju da bih se ja izborio i da bih po prvi put njihovi gledaoci koji žive u mehurima sopstveno proizvedenih laži, uz podršku tih platformi, mogli da čuju šta je stvarna istina. I mogli bi da vide da su podaci koje izgovaram tačni, a ne ono što slušaju od njih. I zato oni neće da dozvole. Neće da dozvole bušenje tog poslednjeg mehura koji je ostao. Ne sme da se čuje istina. Ne sme da se čuje u stvari drugačiji stav, drugačije mišljenje.