Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević poručio je da je sa trobojkom prvo video nekadašnjeg premijera i šefa države, počasnog predsednika Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

Knežević je na Facebook-u objavio snimak dela diskusije na sednici Skupštine Crne Gore, održanoj 7. aprila, kada je DNP predložila da se na dnevni red uvrsti rasprava o uvođenju trobojke kao narodne zastave. Predlog, podsećamo, nije izglasan.

Stav DPS-a o trobojci

“Nema logike uvođenje narodne zastave u državi koja je građanska i u kojoj figurira i egzistira više naroda i nacionalnih grupacija”, kazao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Reakcija Kneževića na odbijanje predloga

Knežević se našalio da je očekivao njegovu podršku, jer je, kako je kazao, to Milo Đukanović saopštavao 90-ih godina.

“Ja sam, kolega Nikoliću, očekivao da ćete vi da podržite ovaj moj nadahnuti predlog za dopunu dnevnog reda iz prostog razloga što je vaš počasni predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) upravo izabran pod ovom zastavom. I za premijera, i za predsjednika države, ali što je meni mnogo važnije, pod tom zastavom je pozivao naše rezerviste i naše vojnike da idemo da branimo Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju od najezde ustaša, rekavši da je zamrzio šah zbog šahovnice i da ćemo se za vazda obračunati sa priučenim boljševičkim kartografima, koji su napravili podjele u Jajcu 1943. na štetu Crne Gore”, rekao je, između ostalog, Knežević.

