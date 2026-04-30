Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su građani vremenom prepoznali da je zemlji potrebna ozbiljna i odgovorna politika, a ne, kako je rekao, kratkotrajni zanos koji su donosili protesti.

On je naveo da je još na početku protesta, u decembru, i sam slušao komentare iz najbližeg okruženja, uključujući i svoju majku, koja je isticala da su u pitanju mladi ljudi i studenti kojima treba pružiti pažnju.

- Rekla mi je: „To su studenti, to su mladi ljudi“. Ja sam odgovorio da ćemo se potruditi da sve sagledamo i ispunimo zahteve – ispričao je Vučić.

Dodao je da je tada pokrenuta analiza konkretnih zahteva, uključujući i dokumentaciju vezanu za nadstrešnicu, ali da je ubrzo postalo jasno da proteste, kako tvrdi, ta pitanja nisu suštinski zanimala.

- Oni to nikada nisu ni tražili, niti su analizirali. Nije ih zanimalo – rekao je predsednik.

Vučić je izneo i ozbiljne zamerke na račun odnosa učesnika protesta prema pojedinim tragičnim događajima, navodeći da, prema njegovim rečima, nije iskazano dovoljno poštovanja.

- Nisu održali ni minut ćutanja za koleginicu Milicu Živković. Čak su, kako tvrdim, pokušali da zaustave istragu – rekao je.

Istovremeno, naglasio je da studenti jesu važan deo društva i da ih vidi kao „našu decu, braću i sestre“, ali smatra da su u političkom smislu iskorišćeni za šire ciljeve.

- Studenti ne kandiduju sebe, već promovišu neke druge ljude koji predstavljaju najgore u društvu – naveo je Vučić, pominjući pojedine javne ličnosti i profesore.

Govoreći o stanju u visokom obrazovanju, osvrnuo se i na rad Univerziteta u Beogradu, tvrdeći da su rezultati lošiji nego ranije.

- Manje je diplomaca, manje brucoša. To pokazuje kakav je rezultat – rekao je predsednik.

Vučić je zaključio da je neophodno da društvo zajedno radi na tome da mladima pruži jasniju sliku i razumevanje situacije, kako bi se izbegle, kako kaže, manipulacije i pogrešni politički uticaji.