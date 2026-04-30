Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da predstojeći izbori u Prištini mogu dodatno podići tenzije u regionu i dovesti do nove, kako je rekao, antisrpske kampanje.

- U Prištini idu ponovo izbori. To će doneti novu nervozu i novu antisrpsku histeriju – poručio je Vučić.

On je ukazao na obrazac koji se, prema njegovim rečima, ponavlja godinama – svaki put kada Srbija pokuša da unapredi odnose sa susedima, dolazi do iznenadnih incidenata ili kampanja koje dodatno komplikuju situaciju.

- Kad god pokušavamo da poboljšamo odnose sa Sarajevom, iz Hrvatske se pojavljuju priče poput „Sarajevo safarija“ ili se podižu stare tenzije kao u Srebrenici. Takvi incidenti nisu u interesu ni Bošnjaka ni Srba, već nekih trećih strana – rekao je predsednik.

Govoreći o energetskim pitanjima, Vučić je istakao da se u regionu već realizuju projekti koji imaju podršku velikih sila, poput LNG infrastrukture koja ide preko Hrvatske, dok se, kako kaže, o istočnim gasnim konekcijama trenutno gotovo i ne govori.

- Jasno je ko tu ima najveću korist – naglasio je.

Predsednik je ocenio da su regionalne političke kampanje često povezane sa širim interesima i pritiscima na Srbiju, ističući da je takve procese potrebno razumeti u širem kontekstu.

Posebno se osvrnuo na situaciju u Crnoj Gori, gde, kako tvrdi, postoji snažan politički pritisak na srpski narod.

- Postoji želja da Srbi budu građani drugog reda i da samo ako ćute mogu da budu deo vlasti – rekao je Vučić.

On je dodao da pojedini političari menjaju svoje identitetske stavove kako bi opstali na funkcijama, ali da je to njihovo lično pravo u koje se Srbija neće mešati.

- Naše je da zaštitimo svoje interese i da odgovorimo na kampanje koje dolaze, ali i da nastavimo da gradimo prijateljstva gde god je to moguće – zaključio je predsednik.