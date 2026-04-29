Rasveta na novoizgrađenom mostu u Česmi trebalo bi da bude postavljena naredne sedmice, nakon što stigne oprema koja je već poručena, rekao je gradonačelnik Banjaluka Draško Stanivuković.

Kako je pojasnio, Grad u početku nije bio obavešten da rasveta nije obuhvaćena radovima na mostu, jer je ranije rečeno da će nadležni preuzeti "sve", uključujući i kompletan završetak projekta.

- Kada smo došli na otvaranje mosta, videli smo da nema rasvete. Tada smo shvatili da ona nije urađena, iako je rečeno da će sve biti završeno. Odmah smo poručili javnu rasvetu, ali reč je o specifičnoj opremi tih dimenzija za koju je potrebno vreme isporuke - rekao je Stanivuković.

Dodao je da se rasvjeta nabavlja u okviru postojećih ugovora za javnu rasvetu, te da od trenutka narudžbe do isporuke prolazi oko 21 radni dan.