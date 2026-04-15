U kući Milanovića u Banjaluci večeras su sevale varnice koje su, umesto rešenja, u prvi plan izbacile kumovske veze, diplome i optužbe o „lajkićima“ i „slikovnicama“.

Napeta atmosfera i međusobno odmeravanje obeležili su teške minute pre samog početka. Moderator ovog televizijskog duela Ivan Begić otvorio je dijalog pitavši premijera o robnim rezervama i da li je on zadovoljan načinom na koji je gradonačelnik "pospremio" grad.

Minić je odmah na početku, uz dozu cinizma, poručio da ovo večeras nije duel, nego nastavak "razgovora sa trotoara". Govoreći o ekonomskim temama, istakao je da su robne rezerve zastareo koncept, dok su strateške rezerve budućnost.

„Stare robne rezerve nekada su podrazumevale brašno, a sada je to, na primer, nafta“, naglasio je Minić.

Osvrnuo se i na sam dolazak u kuću Milanovića, navodeći da su ga saradnici odgovarali od duela jer je gradonačelnik ranije izjavio da portparol SNSD-a Radovan Kovačević nije njegov nivo.

„Mogu reći da on (Stanivuković) nije moj nivo, jer su moj nivo moji poljoprivrednici, moji lovci i drugi ljudi. Danas se u studiju uštimavao klavir i sada su uslovi kontrolisani“, poručio je Minić.

Legitimiteti i "kumovske veze"

Stanivuković nije ostao dužan, optuživši protivnika za nesigurnost i udarivši direktno na Minićev politički legitimitet pominjući lokalne izbore u Šamcu i tadašnji Minićev rezultat.

„Kada sam ja postao gradonačelnik, vi u rodnom mestu niste mogli biti ni odbornik jer niste imali dovoljno glasova, a danas ste premijer. Meni ništa nije poklonjeno“, odbrusio je on.

Gradonačelnik je branio koncept robnih rezervi primjerima iz regiona, navodeći da Srbija njima direktno interveniše na cenu goriva.

„Srbija, Hrvatska, Slovenija i Federacija BiH imaju robne rezerve. Srbija ima zalihe goriva za 90 dana samo iz robnih rezervi, a vi pominjete Irsku u kojoj je trećina benzinskih pumpi zatvorena“, poručio je Stanivuković premijeru.

Zaključio je tvrdnjom da je celi duel „namešten iz kabineta“, te da Minić funkciju ne duguje glasovima, već činjenici da je kum.

Minić je na ove prozivke uzvratio oštrim tonom, nazivajući gradonačelnika "političkim invalidom".

„Gradonačelnik priča o ličnim stvarima. Što se tiče 2020. godine, nije tačno da nisam bio odbornik. Vi šest godina prodajete samo slike i video-klipove. Recite nam jedan projekat koji je vaša ideja, a da je realizovan, osim Vidikovca“, pitao je Minić.

Premijer se dotakao i mosta u Česmi, navodeći da bi bez republičkih vlasti gradnja trajala još četiri godine, te je poentirao pitanjem o poznavanju Ustava RS, tražeći od Stanivukovića, koji želi da bude budući predsednik Srpske, da kaže koliko Ustav ima članova i koliko se njih odnosi na predsednika.

Stanivuković je ignorisao ova „kviz pitanja“, poručivši Miniću da mora da izabere „da li će biti dobar kum ili dobar premijer“. Pravdao je rezultate ulaganjima od 60 miliona u infrastrukturu naselja Motike, Priječani i Debeljaci, te optužio SNSD za blokadu regulacionog plana za kolektore.

U nastavku duela, Minić je skrenuo pažnju na gradonačelnikov stil života, obrazovanje i sistematizaciju radnih mesta.

„Nasekirao sam se zbog vas, bio sam naivan. Zar je trebao Vukanović da nam otvori oči? Život nije performans. Kako vi živite bez plate?“, upitao je Minić aludirajući na Stanivukovićevo hapšenje u Hrvatskoj i odbijanje da uloži u sebe dok se bavi "estradnim temama" poput Gocija Pavlovića.

Premijer je potom uputio oštru metaforu reagujući na Stanivukovićevo pominjanje njegovog člana kabineta.

„Mog Lozu ne zovu ni trećina ni polovina. Da ste sve što ste naveli uradili bar jednu "Drinu" , bilo bi dobro“, kazao je Minić aludirajući na pogrdnan naziv Stanivukovićevog partijskog kolege Nebojše Drinića.

Minić je optužio Stanivukovića i za najniže udarce u svrhu promocije

„Ne postoji ništa strašnije nego koristiti decu za političke poene. Radojičić je od sebe napravio političko siroče koje je došlo kod vas u internat da prezimi, ali će sa prvim prolećnim suncem otići on. Zimi nema grejanja, leti nema vode, grad nikada nije bio prljaviji. Da je moj saradnik uradio to što je uradio Drinić, ja bih se s njim pozdravio“, poručio je premijer.

Uz opasku da gradonačelnik "celo vreme stoji na prstima“, Minić se ogradio od afera.

Stanivuković je na prozivke o „polovinama“ uzvratio.

„Ako je neko polovina, trećina ili četvrtina, onda bi nadležno ministarstvo trebalo da hapsi. Pitate me kako su nam preduzeća? Koja, kada su sva za vreme vladavine SNSD-a privatizovana, od Toplane do prevoza“, kazao je Stevanović.

Kada je Stanivuković nazvao Minića „kume“, premijer ga je upitao želi li mu on to zaista biti kum, jer on to shvata ozbiljno.

„Nemojte vi o patriotizmu, glumite kako ćete raditi bez plate, a odrasli ste uz "laviće". Vama agencije kažu da napravite performans i vi to uradite. Rekli ste da nećete doći, pa ste došli. Napravili ste cirkus. Razočarali ste me kao čovek, živite od lajkića, a niste uspeli da povećate plate za 200 čistačica“, zaključio je Minić.

Duel je okončan tako što su organizatori pružili mogućnost svega četiri novinara da postave po pitanje, ostavljajući Banjaluku bez jasnih odgovora na goruće probleme.

