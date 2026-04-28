O aferi aktuelne rijaliti učesnice Sofije Janjićijević i Daneta (70) ne prestaje da se piše i govori u javnosti.

Sada su objavljene navodno njihove prepiske iz kojih se može zaključiti da joj je on zaista kupovao sve što je želela, i to ne samo njoj, već i njenoj majci, te Dane nije štedeo ni trud ni vreme kako bi joj udovoljio.

Dok je bio u šopingu, Sofiji je slao fotografije modernih crnih patika sa debljim belim đonom, uz pažljivo pitanje: "Jel može ove dušo?". Ona je tražila da mu pošalje još modela, a na kraju se odlučila za tri para markiranih patika.

Nakon toga, usmerila je njegovu pažnju na luksuznu kozmetiku, šaljući mu fotografije parfema i naglašavajući da su namenjeni njenoj majci.

-Ovaj dušo. Mama koristi - napisala mu je Janićijevićeva.

-Čekaj, odmah ti javljam dušo, ovde nemaju, idem na drugo mesto dušo - odgovorio joj je on.

-Gde si, ženo moja sada? Nema te, jesi li na frizuri ili ste na ručku dušo, reci mi? – napisao joj je u sledećoj poruci.

Sofija ga je ubrzo umirila fotografijom iz frizerskog salona, snimljenom u ogledalu, na kojoj se vidi kako joj frizer sređuje kosu, uz poruku da je "još malo pa kraj".

Tokom razgovora, istakla je i želju za fizičkom bliskošću.

Nakon što mu je rekla da će biti "ista kao do sad", naglasila je svoju rutinu i potrebu za intimom:

-Mnogo rano ustajem. Ako može da se grlimo, mazimo - usledila je njena poruka.

Kako se dan bližio kraju, njihova prepiska je postajala sve emotivnija i ispunjena izjavama ljubavi. Obasipala ga je pažnjom pred spavanje:

-Laku noć dušo moja. Volim te. Ljubim te. I šaljem puno poljubaca - poručila mu Sofija.

-Lepo spavaj i sanjaj me - uzvratio joj je on romantičnom porukom, nakon čega mu je odgovorila da će mu pisati kada se probudi.

