Tonino Picula, osvedočeni ustaša u odelu evropalamentarca, opet je udario na našu zemlju.

Picula je otvoreno napao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok na sva usta hvali svoje blokaderske piculiće.

Na pitanje hrvatske voditeljke šta smatra da je najveća prepreka za ulazak Srbije u EU, Picula odgovora: "Njena vlast".

Iz njegovog odgovora jasno se vidi da mu je Aleksandar Vučić trn u oku i da ne može da se pomiri s tim da Vučić vodi najbolju politiku, o kojoj on može samo da sanja!

Međutim, tu se nije zaustavio, Picula bi da kazni naš narod, samo zato što se njemu ne sviđa politika koju vodi predsednik Vučić.

- Ja bih voleo da je tako, međutim čini mi se da još uvek nije doneta takva odluka da se ta manipulacija evropskim narativom u Srbiji kazni na način koji Aleksandar Vučić jedino razume, to je obustava značajnog dela koji bi Srbija trebala dobiti iz plana rasta. Radi se o gotovo milijardu i po evra. Vlast je saterana zapravo u čošak. Jednostavno, ili će se promeniti politička praksa vlasti ili naprosto će Srbija, po prvi put ostati bez značajnih sredstava - izjvio je najveći mrzitelj Srbije.A onda je usledio hvalospev o blokaderima, kojima je jedini cilj destabilazicija Srbije i dodvoravanje stranim silima.

- Oni su doneli svakako jednu novu dinamiku jer kada je reč o tolikom broju, ne bih više rekao studenta, nego građana koji jasno zahtevaju promene u Srbiji, tada zaista možemo govoriti da je to jedna vrsta izvarednog stanja, traži načine da se razreši, a u demokratskoj državi poželjno je da se takva razina razvija unutaršnje napetosti, razrešava na izborima. I to je zahtev studenta da se što pre izađe na izbore. Videćemo da li će vlast zadovoljiti taj zahtev - izjavio je Picula.