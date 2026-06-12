Zaštita od sunca i prevencija raka kože su prioritet u većini mesta u svetu, ali za one koji žele da posete plažu Punta Molentis, na južnoj obali italijanskog ostrva, hlad će ovog leta biti nedostatak.

Samo porodice sa decom do 10 godina i osobe starije od 65 godina moći će da ponesu jedan suncobran, rekli su zvaničnici. Svima ostalima je zabranjeno postavljanje suncobrana i druge opreme za hlad.

Ova mera, koja se suočila sa širokim kritikama, jedna je od nekoliko koje zvaničnici uvode, piše CNN.

„Zabranjeno je postavljanje suncobrana, paviljona, šatora ili drugih sistema za senčenje“, navodi se u uredbi, prema veb-sajtu lokalnih vlasti. „Jedan veliki suncobran je dozvoljen isključivo za porodice sa decom do 10 godina i osobe starije od 65 godina.“

Ovaj potez je izazvao prezir kupača, čiji komentari se kreću od sarkazma, pitanja da li moraju da postanu roditelji samo da bi se zaštitili od sunca, do cinizma, a jedna osoba je komentarisala na veb-sajtu opštine: „Kako divno, prelep dan na plaži i 20 sati u hitnoj pomoći zbog opekotina. Mislim da su već probali ovu uredbu i da im je spržila mozak.“

Opština kaže da nije imala drugog izbora nego da reguliše upotrebu suncobrana kako bi izbegla scenario koji se odigrao prošle godine kada su desetine kupača morale biti evakuisane čamcem nakon požara u tom području.

Deo problema bila je prenatrpanost plaže i previše suncobrana, što je onemogućilo evakuaciju na kopnu, rekli su zvaničnici.

Ulaz i po 500 evra, zabranjena krađa peska

Italijanska kultura plaža nije za one sa slabim srcem. Poluostrvo je poznato po svojim visoko organizovanim plažnim objektima sa suncobranima odgovarajućih boja raspoređenim u savršenim redovima na pesku.

Cena dnevnog boravka u ovim plaćenim klubovima na plaži može se kretati između 100 i 500 evra (115 do 575 dolara) za stolicu i suncobran, a sezonske rezervacije mogu koštati hiljade.

Ljudi imaju tendenciju da rezervišu iste stolice u istim redovima iz godine u godinu, ali postoje ograničenja gužve u ovim oblastima i ljudi ne mogu da podižu sopstvene šatore ili koriste sopstvene stolice.

Pravila za plaže u Italiji često su izazivala zbunjenost.

Poslednjih godina, na plažama na Sardiniji je zabranjeno uzimanje peska sa obale, što podleže kaznama do 3.500 dolara.

U mnogim priobalnim zajednicama, posetioci plaža moraju da koriste slamnate prostirke umesto peškira kako bi izbegli slučajno uzimanje peska sa plaže zarobljenog u vlaknima.

Da bi se izbegla prenatrpanost, mnoge italijanske plaže takođe imaju vremenska ograničenja, pri čemu ljudi koji dolaze brodom ograničeni su na 90 minuta ili je potrebno rezervisati mesto na pesku rezervisano i plaćeno onlajn.