"Srbija nikad neće ući u Evropu. Da bi ušla u Evropu mora da prizna Kosovo", rekao je Kovačević za hrvatske medije i dodao:

"Dok ne bude ambasada Prištine u Beogradu i beogradska ambasada u Prištini nikada nećemo ući u Evropu".

S druge strane, opozicioni političari i blokaderi javno u nastupima u opozicionim medijima ističu da Vučić "laže" kada govori da je uslov za ulazak Srbije u EU potrebno priznanje južne srpske pokrajine.

Podsetimo predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u novembru prošle godine, u obraćanju iz Brisela, izjavio da ukoliko bi "sutra uveli sankcije Ruskoj Federaciji i sutra da kažemo idemo u priznanje Kosova, eto nas u Evropskoj uniji kad hoćete".

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