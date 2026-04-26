Prema profesionalnoj astrološkinji Heleni Hathor, ovi horoskopski znakovi će imati veliku korist od ulaska Urana u Blizance u nedelju.

Uran je prvi put ušao u Bika 2018. godine, i od tada su se životi ovih znakova potpuno preokrenuli. Međutim, sada kada planeta iznenadnih promena i potresa prelazi u novi znak, ona ih „nagrađuje za njihovo strpljenje“, rekla je Hathor.

Ovi znakovi sada osećaju „ogromno olakšanje“, dodala je Hathor, jer Uran u Blizancima „pokreće potpuno novo osmogodišnje poglavlje uspeha i sreće.“

Škorpija

Sve ove godine koje je Uran proveo u Biku verovatno su za Škorpiju bile „teško i turbulentno vreme u partnerskim odnosima“, prema Hathor. „Neki ljudi su možda iznenada nestali iz vašeg života“, objasnila je, ili „ste prošli kroz razvod, depresiju ili veze ispunjene traumom.“

Sada je Uran u Blizancima (znaku koji vlada komunikacijom), što će Škorpijama pomoći da pronađete prave reči kada su u pitanju odnosi. Iako je put bio težak, ova promena će pozitivno uticati i na vaše finansije i intimnost. Od popravljanja narušenih odnosa do upoznavanja novih ljudi, očekujte da se život okrene nabolje nakon 26. aprila.

Vodolija

Pošto Uran u Biku od 2018. remeti vaš porodični život, Vodolijo, prošli ste kroz brojne izazove. Problemi kod kuće onemogućavali su da pokažete svoj puni potencijal. Od porodičnih konflikata do gubitka voljene osobe, moglo je delovati kao da vas univerzum bez razloga stavlja na test.

Astrološkinja tvrdi „Uran u Blizancima doneće mnogo stabilniji porodični život i podstaći kreativnu genijalnost.“ Energija koju dajete svetu vratiće se višestruko. Ako ostanete fokusirani i vredni, očekujte veliki uspeh nakon 26. aprila.

Bilo da je reč o odnosima ili preseljenju, uspeh dolazi tamo gde je najpotrebniji.

Lav

Lavovima je izgledalo kao da njihov profesionalni život stagnira. Možda ste bili primorani da promenite posao ili ste shvatili da trenutni posao nije pravi posao za vas. Iako ste imali uspehe poslednjih godina, mnogi od njih nisu trajali koliko ste se nadali.

Ako ste se zbog toga osećali loše, znajte da se „sada sve menja“ jer Uran ulazi u novi znak. Uran u Blizancima je „izuzetno moćan za vas“, dodaje astrološkinja, pa vas očekuje još veći uspeh dok karijera konačno počinje da se stabilizuje, piše Your Tango.