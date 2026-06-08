Pre Frankfurta najavili, ali nismo slušali: Idemo da im kažemo šta treba da misle i rade

Srpski "liberali" su pokazali da se uopšte ne razlikuju od njima sličnih u SAD i EU. Njihov navodni liberalizam se svodi na to da smete da mislite samo što oni misle i da imate stavove koje oni imaju.

Ako imate drugačije stavove automatski se proglašavate nepoželjnim i nakon toga sledi prvo verbalno a zatim i fizičko nasilje. Toliko o tom njihovom liberalizmu koji smo videli kod raznih blokadera širom sveta i uvek po istom obrascu. Nasilje, uništavanje imovine, ponižavanje neistomišljenika i na kraju prebijanje neistomišljenika.

Na Zapadu su sociolozi za taj njihov način ponašanja, a naročito kada dođu na vlast skovali izraz "anarholiberalna tiranija" koju prate svi ti simptomi i slanje političkih neistomišljenika u zatvor, pa čak i ubijanje.

To strašno podseća na ono čuveno komunističko "poštena i napredna inteligencija". Po njihovoj logici svako ko je imao drugačije mišljenje od Titovih komunista ili ukativao na mane je bio pripadnik "nepoštene i nazadne inteligencije". Tako su i ovi izmislili izraz "Ćaci" koji lepe svakome ko se sa njima ne slaže i izlažu te osobe progonu i pretnjama fizičkom likvidacijom.

To smo mogli da vidimo na primeru frankfurta gde su prvo izviždali a onda i napali čoveka iz publike samo zato što im je postavio normalna ali nezgodna pitanja o njihovom delovanju i programu.

Na kraju, kao vrhunac ironije dok su nabildovani izbacivači vršili fizičko nasilje i izbacivali tog čoveka iz sale govornik je cinično rekao "Svako ima pravo da iznese svoje mišljenje", falilo je samo da doda ono čuveno Idiaminovo "ali mu ne garantujem sigurnost nakon toga".

Da je to bilo očekivano dokaz je što su pre samog događaja to najavili kada je na lažljivim medijima jedan od čelnika "Proglasa" najavio da idu u Frankfurt da objasne ljudima kako i šta da misle.