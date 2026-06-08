Predsednik Vučić kaže da postoje podele u društvu, ali da je takva situacija u celom svetu.

- Nema nijedne države u kojoj to nije slučaj. Došlo je vreme u kom odgovorni ljudi nemaju dovoljno jak glas, a danas se ne traži odgovornost i ozbiljnost, dovoljno je da opsujete i lažete, dobićete veću popularnost od onoga ko vredno radi za budućnost svoje zemlje. Ja sam o tome bezbroj puta govorio, čak mislim da su problemi dublji, ali je dobro da tu debatu otvorimo. Nije do novca, niti do ulaganja, problem populacione politike je mnogo dublji. Ubedljivo najmanje rođenih imamo tamo gde smo najbogatiji. U soliterima su retki slučajevi da imate više od dvoje dece. U kućama, tamo gde postoji zemlja, to je više. Ali ljudi ne žele da se vraćaju na selo u toj meri - kazao je Vučić.

Naglasio je da samo u Beogradu ima 80.000 više žena, preko onih 50 odsto, i 200.000 njih koje ne žele da imaju partnere.

- Ima i muškaraca koji ne žele partnere. Ko god od vas da objavi sliku sa detetom, dobiće neretko manje lajkova nego kada ne obradite ali objavite sliku sa bilo kojim kućnim ljubimcem. Uz svu ljubav za životinje, nikada ne smeju biti ispred dece. Ta vrsta neupitne ljubavi koja dolazi od ljubimaca je popularnija od ljubavi prema deci - rekao je on.