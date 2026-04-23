Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom današnje ceremonije otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd istakao je da se izbori ne dobijaju u Londonu i Briselu, govoreći o blokaderskoj kampanji i obilasku inostranstva.

- Oni imaju ogromnu podršku spolja, veliki su favoriti. Mi nemamo podršku spolja. Mi imamo deo podrške našeg naroda, borićemo se da ta podrška bude još veća. Na kraju saberete glasove, i to je to. Što se tiče izlaznosti, da odgovorim tim stručnjacima, nivo opredeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći. Prema istraživanju koje sam noćas dobio, sa sve ubačenom studenstkom listom i njihovim liderom. Da su sada izbori, izlaznost bi bila preko 73 odsto - naglasio je predsednik.

Nešto im ne idu ti brojevi, rekao je on o blokaderima, ali ističe da oni znaju sve I treba da tako nastave.

Na pitanje o sastanku opozicije, on kaže da je to demokratska tekovina, i da je dobro da postoji jaka opozicija.

- Nadam se da će uspeti u svojim nakanama. Nismo njima mi protivnici, njima je neko drugi daleko veći protivnik, zato su se i sastali - kazao je on.