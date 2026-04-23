Srbiji nisu ukinuti novčani fondovi Evropske unije namenjeni finansiranju budućih projekata, uprkos tome što su, kako se navodi, mnogi „blokaderi iz redova opozicije“ zagovarali prekid dotoka tog novca.

Tokom prethodnih dana delovalo je kao da su se brojni protivnici Srbije udružili u nastojanju da država ostane bez 1,6 milijardi evra iz EU fondova, ali do toga ipak nije došlo. Ovo je razlog zbog kog do toga nije došlo.

Na takve najave ranije je upozorila i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je istakla da izvestilac EU za Srbiju Tonino Picula „zvecka“ takvim pretnjama.

U međuvremenu, Picula, kako se tvrdi, oko sebe okuplja pojedine „blokadere“, zbog čega ih neki nazivaju i „piculići“, pa se postavlja pitanje u čijem interesu oni deluju, ukoliko je poznato da Picula, prema tim tvrdnjama, radi na štetu Srbije – i da li ih to svrstava među one koji rade protiv interesa sopstvene zemlje.

Govoreći o pokušajima uvođenja sankcija, pažnju su privukli i odlasci predstavnika opozicije u Brisel koji su prethodili tim najavama, o čemu je Informer ranije izveštavao. Tada su opozicioni političari razgovarali sa stranim zvaničnicima i za televiziju N1 se uključivali iz hotelskih soba, a potom, dva dana kasnije, u Berlinu upozoravali na „ugroženost“ sredstava namenjenih Srbiji.

Naša misija obilaska EU je da ih uverimo da su evropske investicije ugrožene u Srbiji zbog Vučićevog koketiranja sa kineskim investitorima i da Vučić koristi evropski novac da kupuje rusku opremu za MUP, a u nama mogu da vide iskrene partnere i alternativu Vučiću - rekao je Pavle Grbović, jedan od četvorice opozicionih predstavnika koji su učestvovali u toj „mini turi“ po Zapadu.

U toj grupi bili su i Radomir Lazović, Borko Stefanović i Zdravko Ponoš. Posebnu pažnju izazvala je i izjava Stefanovića, koji je pozvao EU da uvede sankcije i da sredstva preusmeri na određene medije u Srbiji.

U danima koji su usledili, kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević zajedno sa Vulom Ceci, kopredsednicom Evropske zelene partije, održala je performans ispred Narodne skupštine, upozoravajući, kako su navele, na „alarmantno stanje u Srbiji“.

Na to je reagovala Ana Brnabić, ocenjujući da takvi potezi predstavljaju direktan poziv na kažnjavanje građana Srbije i uskraćivanje evropskih sredstava zbog političkih neslaganja.

- Šta je rekla gospođa Ceci? Ona je nama dala praktično dve ključne poruke zahvaljujući Zeleno-levom frontu iz našeg parlamenta, parlamenta Republike Srbije. Prva poruka je da se oni bore da se oduzmu fondovi, odnosno novac, od građana Republike Srbije i da se ti isti fondovi, odnosno taj novac koji su oduzeli od građana Republike Srbije, daju onima koji njih podržavaju i koje oni podržavaju. Onima koji se svaki put bore da se Srbiji uvedu sankcije i da se Srbija i naš narod kazne - rekla je Brnabić i nastavila:

Dakle, da nema više para, evropskih para, za škole, za bolnice, za puteve, za pruge, za naučno-tehnološke parkove, za projekte zaštite životne sredine, za naše vode, za naš vazduh, za naše zemljište. Da se to uzme i da se da onima koje oni podržavaju i koje oni vole. Dakle, da prekinemo sa tom praksom nezavisne, suverene, snažne Srbije. I da iskoristimo evropske fondove za to. To je prva poruka - nema novca za građane Srbije. Ne sviđaju nam se vaši izbori, odnosno kako birate i koga birate. Nema više novca za vas. Daćemo onima koji nas slušaju.

Pored Đorđević i pomenute četvorke, pažnju je privukao i odlazak Marinike Tepić i Dragana Đilasa u Barselonu, gde se u tom trenutku nalazio i Aljbin Kurti.

Sve ove aktivnosti odvijale su se uoči odluke o tome da li će Srbiji biti uskraćena sredstva iz EU fondova, što je otvorilo brojna pitanja u javnosti.

Ipak, do ukidanja fondova nije došlo, iako su se takvom ishodu, kako se navodi, nadali i pojedini akteri iz regiona. Tim povodom oglasio se i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

Ponavljam, najveći problem za građane je to što postoje ljudi na političkoj sceni koji su se iskreno radovali tome da Srbija ne dobije novac za puteve, škole, bolnice, domove zdravlja, novac direktno usmeren na poboljšanje života ljudi. Takav odnos prema sopstvenoj zemlji i njenim građanima nije baš normalan, posebno kad dolazi od onih koji bi da vode istu tu zemlju. Uz još jednu posledicu, ovakvim svojim ponašanjem direktno urušavaju sliku građana Srbije o EU. Ali o tome neka vode računa i ovi iz Brisela koji ih podržavaju - naglašava Jovanov.