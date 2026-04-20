Blokaderski mediji ceo dan su najavljivali da će EU zamrznuti sredstva namenjena Srbiji.

Međutim, nekoliko sati kasnije oglasila se Marta Kos koja je rekla da EU još razmatra odluku.

Plan blokadera je pukao.

Dakle - lagali su. Ceo dan njihovi mediji isticali su lažnu vest da će Kos da objavi da će EU zamrznuti sredstva Srbiji. Sve to isticali su na osnovu glasina koje je navodno čuo njihov dopisnik.

Prerano su se obradovali da će Brisel da uništi Srbiju ne bi li oni došli na vlast.

Očigledno je da ih ni EU neće, baš kao ni građani Srbije.

Brnabić: Deluje da je Marta Kos izrekla nešto drugo od onoga što je opozicija najavljivala

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je ranije danas da deluje da je komesarka za proširenje EU Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što je opozicija danas najavljivala.

"Da sačekamo malo, deluje da je Marta Kos izrekla nešto potpuno drugo od onoga što ste obećavali od jutros, čemu ste se nadali i što ste tako euforično najaviljavli", rekla je Brnabić u Skupštini Srbije.

Brnabić je to rekla reagujući na izlaganje poslanika PSG-a Vladimira Pajića koji je tvrdio da relativizacija evropskog puta dovodi Srbiju, a prvenstveno i njene građane u "lošu poziciju" kao i da Srbija zbog toga "ostaje" bez 1,5 milijardi evra iz EU koje su mogle da se ulože da bi građanima bilo bolje.