Maslinovo ulje je jedna od osnovnih namirnica bez koje mnogi ne mogu da zamisle kuhinju. Koristimo ga gotovo svakodnevno, posebno ako je domaće ili kvalitetno, jer čak i najjednostavnijim jelima daje bogatiji ukus.

Na TikToku je nedavno pažnju privukao video koji je pokazao čemu zapravo može da posluži mali plastični umetak ispod čepa boce maslinovog ulja. Ispostavilo se da njegova funkcija nije samo zaštitna, već i praktična – i to u samoj upotrebi ulja.

Mnogi taj plastični deo, nakon otvaranja boce, jednostavno bace. Međutim, kako je pokazao kreator sadržaja na profilu „CookingCards“, on se može ponovo iskoristiti kako bi se kontrolisao protok ulja.

Kako funkcioniše trik?

Umesto da se odbaci, plastični umetak se izvadi, okrene naopako i vrati u otvor boce. Na taj način ulje pri sipanju izlazi u tanjem, kontrolisanom mlazu, što smanjuje rizik od prosipanja i preterane upotrebe.

„Ne mrzite li kada sipate ulje i napravite nered? Isprobajte ovo“, naveo je autor videa, koji je brzo postao viralan.

Komentari korisnika pokazali su koliko je trik iznenadio mnoge – od neverice da ga ranije nisu znali, do oduševljenja njegovom jednostavnošću.

Kako prepoznati kvalitetno maslinovo ulje

Stručnjak za zdravlje creva i TikToker Jordan Havort, poznat kao „Mr Gut Health“, ističe da pri kupovini maslinovog ulja treba obratiti pažnju na nekoliko ključnih stvari.

Prvo, etiketa je presudna. Ako piše „ekstra devičansko“, to obično znači da je ulje manje obrađeno, bogatije ukusom i nutritivno vrednije, jer nije rafinisano niti tretirano hemikalijama ili visokim temperaturama.

Drugi faktor je poreklo maslina. Ulja koja potiču iz jedne zemlje često imaju bolju kontrolu kvaliteta i sledljivost, iako i mešavine iz više zemalja mogu biti kvalitetne.

Treći važan detalj je način proizvodnje. Na deklaraciji treba tražiti opis da je ulje dobijeno isključivo mehaničkim putem, bez dodatne obrade, što pomaže očuvanju hranljivih materija.

Havort takođe naglašava da se ekstra devičansko maslinovo ulje može koristiti i za kuvanje, i da je u većini slučajeva zdravija opcija od putera ili životinjskih masti.

Ukratko, i jedan mali detalj na boci može napraviti razliku – kako u načinu korišćenja, tako i u kvalitetu onoga što unosimo u ishranu.