Sukob blokadera se nastavlja, a ovog puta ponavljaju ne libeći se da podsete na skandale koje ih prate.

Naime na društvenoj mreži Iks, pulen Miroslava Aleksića, Miloš Pavlović ismejava kolege iz opozicije zbog skandaloznog ponašanja nakon tragedije koja je pogodila Srbiju, u masovnog ubistva u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je K.K. ubio devet vršnjaka i čuvara škole.

Nakon ove tragedije opozicioini narodni poslanici Srđan Milivojević i Đorđe Miketić, javnosti dobro poznat po skandaloznom snimku na kojem su se između ostalog video i prah izvučen u "bele linije" kao i koopredsednica stranke Zajedno BIljana Stojković "brčkali" su noge u bazenu ispred Narodne skuptšine dok je cela Srbija tugovala.

Upavo na ovo ponašanje iz jula 2023. godine ukazuje njihov blokaderski kolega Pavlović uz poruku "Kako lako zaboravljamo. Kako lako".

Ovo je još jedan od jasnih primera ne samo da je velika nesloga u blokaderskim redovima, već da po svemu sudeći rat za prevlast u blokaderskim redovima sada ulazi u žestoku fazu kada se skidaju rukavice i da udara svim raspoloživim sredstvima.

BONUS VIDEO