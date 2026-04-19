Odluku o tome donela je ranije Vlada Republike Srpske na telefonskoj sednici.

Centralni deo obeležavanja Dana sećanja je danas, a počinje Svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a potom će program biti nastavljen u Spomen-području Donja Gradina, uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske, navodi RTRS.

Obeležavanje organizuje Odbor za obeležavanje Dana sećanja, uz podršku institucija Republike Srpske i Srbije, s ciljem očuvanja kulture sećanja i odavanja pošte nevinim žrtvama.

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik pozvao je građane da dođu na komemoraciju u Donju Gradinu, kojoj će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh srpski Porfirije i specijalni izaslanik američkog presednika Donalda Trampa, zadužen za borbu protiv antisemitizma.

U Donjoj Gradini, u Republici Srpskoj, daans se obeležava 81. godišnjica proboja Jasenovačkog logora. U koncentracionom logoru Jasenovac, sistemu logora smrti NDH, ubijeno je na stotine hiljada ljudi, pri čemu se procene razlikuju, ali prema podacima Spomen-područja Donja Gradina tu je stradalo oko 700.000 ljudi.

Žrtve su uglavnom bili Srbi (oko 500.000), Romi, Jevreji i antifašisti, uključujući preko 20.000 dece.