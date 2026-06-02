"Jedino što je donela jeste destabilizacija, nemiri i loše prilike u BiH i nemogućnost da se konstitutivni narodi ravnopravnih entiteta u BiH dogovaraju. Oni koji su od toga imali korist sada se bore da to ostane", naglasio je Kovačević.

Prema njegovim rečima, tu se nažalost na prvom mestu misli na predstavnike bošnjačkog naroda koji sada govore o odlasku Šmita kao o svom najvećem porazu.

"U tom smislu mi smo srećni što smo doprineli toj vrsti poraza, ali iz razloga što smatramo da to može da bude prilika za sve", istakao je Kovačević za RTRS.

Kovačević je naglasio da je Kristijan Šmit bio krvolok Republike Srpske i srpskog naroda.

"Jako nam je drago da jedan takav negativac odlazi iz BiH", rekao je Kovačević.

On je naveo da se predstavnici bošnjačkog naroda sada ponašaju kao da je taj narod maloletan i kao da i dalje treba staratelje.

"Ne postoji ni jedan slobodan, odrastao i zreo čovek koji traži staratelja. Svako želi da donosi odluke samostalno. Isto tako predstavnici naroda i entiteta treba da traže da konačno odluke donosimo samostalno", rekao je Kovačević.

Prema njegovim rečima, Srpska traži da donosi odluke samostalno i da oni koji je ustav ovlastio u BiH budu ti koji će da donose odluke, ali i da narodi i građani u BiH imaju mogućnost da izaberu one koji će moći da donesu odluke.

Kovačević je istakao da je u najmanju ruku šokantno čuti Islamsku zajednicu u BiH da komentariše kako treba da se bira visoki predstavnik.

"Još kažu 'da je nedopustivo da domaći akteri nisu uključeni u taj proces'. A kada smo mi to bili kao domaći akteri uključeni u proces? To može jedino biti priznanje da su oni do sada bili uključeni u to ko će da bude visoki predstavnik i na koji način će da radi protiv Republike Srpske i srpskog naroda. U suštini kada se podvuče račun, najviše su radili protiv BiH", dodao je Kovačević.

Kovačević je naglasio da su svojim nametanjima visoki predstavnici činili su da BiH ima manje, da je ona manje suverena i da ona manje postoji kao zajednica i da oni koji u njoj žive manje žele da ona postoji.

"To je jedinstven stav ljudi u Republici Srpskoj. Konačno je vreme da visoki predstavnik ode, i ako već neko mora da dođe, neka dođe sa jasnim ciljem da se ne meša u unutrašnje odnose već da se taj proces, odnosno ta institucija konačno zatvori i konačno ode u neslavnu prošlost", zaključio je Kovačević.