Predsednik se obratio okupljenima u Donjoj Gradini.

Obraćanje Aleksandra Vučića

"I prošle godine sam u ovo vreme zavetovao se da ćemo izgraditi memorijalni centar u Donjoj Gradini. Pokušali su u prethodnih godinu dana da sruše Srbiju, da sruše našu otadžbinu. Jedan od razloga je bio i taj da ne govorimo o svojoj prošlosti otvoreno. A ja vam obećavam da neće proći nijedan dan, i da ću svake nedelje imati sastanke, dok ovde našim novcem, iz Srbije, ne bude izgrađen memorijalni centar", rekao je predsednik, i dodao da u njega nikada nikome neće biti zabranjeno da dođe, kao što je danas zabranjeno da Srbi odu u Jasenovac i polože cveće.

On se prisetio reči Vladike Nikolaja, zatvorenika iz Dahaua, i reči Bertolda Brehta, koji je upozoravao na povampirenje nacizma.

"U vreme komunizma su nas poistovećivali. Nije bombardovan Zagreb, već Beograd. Beograd je sa borbom dočekao Hitlera, a Zagreb sa cvećem. Danas smo mi koji smo se borili protiv nacizma zlikovci, a svi koji su bili najvernije nacističke sluge su valjda dobri momci", rekao je predsednik.

"Oslobađali smo druge, a posle izvesnog vremena bi nas obavestili da smo ih okupirali. To se ponovilo u Drugom svetskom ratu. Za dan ili dva je tačno 81 godina kada su pobijeni poslednji logoraši ovde u Donjoj Gradini. Kako je Beograd oslobođen 20. oktobra '44. a da Jasenovac nije ni 20. aprila '45. godine?", upitao je Vučić.

"Zašto su skrivani zločini u Jasenovcu? Jesu li Jevreji lagali kada su u Jad Vašemu upisali ime 'Jasenovac', kao jedan od šest najvećih logora. Slušali smo sve uvijeno da se nešto ovde dešavalo, ali niko otvoreno nije govorio, uvek da se neko ne naljuti. Oni nama mogu da kažu šta hoće, čak i kada nam proteraju 250.000 ljudi, uvek smo mi krivi. Uvek smo mi zločinci", kaže Vučić.

"Nikada nije bilo kraja uslovljavanjima. I kada su izvršili agresiju 1999. rekli su nije to protiv naroda, nego protiv Miloševića. Našli su najveće kukavice da predsednika isporuče na Vidovdan. Rekli su da nas čeka svetla budućnost, nije prošlo 5 dana a stizali su zahtevi za hapšenje drugih Srba. Kaznite svakog generala koji se branio Srbe na KiM. A onda, uništavajte dalje Srbiju. Toliko su bili dobri i poslušni, da je to bio tek početak uništavanja Srbije. Rekli su, odvojte i Crnu Goru", podsetio je Vučić.

"Ne samo da Srbija ne bi mogla da ima izlaz na more, već da bi mogli da nam otmu i Kosovo. Pa kada su to završili, onda su mimo Povelje UN uzeli i Kosovo. Pa su suprotno svim zakonima i pravilima podržali samoproklamovanu nezavisnost Kosova. I onda su tražili i dalje da gledamo u budućnost, da potpišemo Briselski sporazum. To je 13 godina monstruoznih laži, a sada kažu više nije ni važno, već je važno ono što nismo potpisali. I sve će ići u nedogled", kazao je predsednik.

"Znamo koliko smo mali i slabi, ali vi ne znate koliko smo ponosni. E mi ćemo sada da vas učimo i podučavamo tome. Jedan mali ponositi srpski narod pokazaće vam kako izgleda ostrvo slobode u Evropi! Mislili su hrvatski nacisti da su zatrli Srbe, da više neće biti srpskog srca da zakuca u selima ovde. Mislili su neće se podići Srbi, ali došle su nove generacije. Mislili su da će u prethodnih godinu dana da me umilostive da o njihovim lažima govorim kao o istini. Nisu uspeli u tome, oni ne razumeju da mi ništa nije važno, sem budućnosti i ponosa svog naroda. I neću da gazim po svom narodu da bih bio na vlasti i dodvoravao se nekome", poručio je predsednik Vučić.

Predsednik upozorava na porast antisemitizma u celoj Evropi, i dodaje da se u Srbiji to nikada neće desiti.

"Dolazi zlo doba, doba u kom će mržnja ponovo da pobeđuje. I nema opravdanja nizakoga ko danas nije ovde. Zato hvala ljudima iz SAD, Ruske Federacije, Izraela i ja mislim još samo iz Srbije, niko više nije došao. A zašto bi? Što da dođu kada ovde i nije bio baš neki zločin, oni to ne doživljavaju na takav način. Oni ne misle da treba da se poklone senima stotina hiljada koje su ovde ubijeni", istakao je Vučić.

Predsednik kaže da ako ne budemo čuvali uspomenu na stradale i ne dovodimo decu u novi Memorijalni centar koji će početi sa gradnjom ove godine, niko nam neće pomoći.

"Zato će da nam biraju poslušnička rukovodstva, da traže one koji će da ćute o Jasenovcu. Zato ćemo im se suprotstavljati, nisu naši dedovi i pradedovi džabe ginuli. Nisu nam džabe ubijali decu ovde, krvlju je zalivena ova zemlja, i nemamo pravo da ćutimo na vapaj ove zemlje i krvi koja iz nje izbija", rekao je on.

"Najnapadaniji sam od svih Srba i u regionu. Znate li koliko me je briga? Ponosan sam, jer znam da radim nešto dobro kada oni koji mrze srpski narod govore o meni", rekao je predsednik.

"Znamo koliko smo mali, uvek ćemo svima pružiti ruku, ali neće biti ni traktora ni ubijenih Srba, niti će iko provoditi genocide nad našim narodom. Živela Srpska, živela Srbija", zaključio je Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika

Predsednik Milorad Dodik rekao je, na početku obraćanja, da na današnji dan Rusija obeležava Dan sećanja na Holokaust po ukazu predsednika Putina.

"Pričati ovde o stradanju znači ponavljati poznate istine. Mesta gde su ubijani samo zato što su imali identitet, ime, veru. Nije im oprošteno što su rođeni kao deo romske, srpske, jevrejske javnosti. Ustaše su one koji su jedini imali dečiji logor, jedini u istoriji. Bol koja je ovde prosuta živeće vekovima iza nas i širom sveta govoriti o vapajima onih koji su pobijeni. Ustaše su smislile nekoliko stotina načina ubistava i surovo ih izvršavali. Hitlerova Nemačka, po čijem je uzoru napravljena NDH od strane onih koji su podržavali zlo", rekao je Dodik.

"Naše uverenje je da je Bajdenova Amerika bila loša, šaljući nam spodobu popt Šmita, da odlučuje u ime nas. Danas, niti sam razočaran, ali moram da kažem da smo poslali pozive svim predstavnicima iz evropskih zemalja. Danas ovde nema EU ambasadora. Zašto? Prošle godine nisu došli jer ne poštujem Šmita, ne poštujem ga ni ove godine jer nam čini zlo. Danas nisu tu jer su neki drugi ljudi ovde. Da li se možda ne slažete sa Trampovom ili izraelskom politikom? Sramota, ovde je stradalo pola miliona ljudi. Svakako moramo da govorimo, jer kada ćutimo, drugi misle da su u pravu", kaže Dodik.

On dodaje da Srpska i Srbija danas imaju dostojanstvo i da neće činiti ništa van našeg htenja.

"Zašto mislite da ćemo pokleknuti? Da će ova mlada generacija, više pokrenuta patriotizmom, dozvoliti da nas pokorite? Da ćemo za malu apanažu iz EU izgubiti naše dostojanstvo? Veoma sam ponosan na činjenicu da su naši prijatelji istakli da se ovaj zločin ne sme zaboraviti, a sve se čini da se zaboravi. Srbi, Jevreji i Romi, ubijali ste nas u svakom selu. Promakli su, mi smo vaše kazne koji ovde živimo i pričamo. Zahvalnost Izraelu, SAD, Rusiji i svima koji su ovde, a posebno predsedniku Aleksandru Vučiću. Do njegove vlasti, neki događaji nisu smeli da budu pomenuti", kazao je Dodik.

Obraćanje Jehuda Kapluna

Rabin Jehuda Kaplun, specijalni izaslanik Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma, poručio je:

"81. godinu kasnije, krv žrtava i dalje vapije iz ove zemlje. Pamćenje je uvek u jevrejskom narodu bila ključna reč. Hiljadama godina, sećamo se odlaska iz Egipta, Šabata i svih naših egzila. Sada se sećamo zverstava koja su se dodgodila ovde. To znači da čujemo vapaj krvi koja je u zemlji i da odgovorimo na njega. Odgovor znači reći istinu da bi se priče ispričale i sećanja na sve ovde ne budu zaboravljena. Sećanje nije dovoljno. Naša srca moraju biti njihova groblja, na žalost. To je dužnost svih nas, drugog izbora nemamo."

"Svaki zločin stoji za sebe i ne mora da bude povezan. Svaki stoji odvojeno kao zločin koji je uništio desetine hiljada ili milione ljudi. Danas čujemo plač koji odzvanja iz ove zemlje. Ne samo iz Jasenovca, već žrtava svih zločina širom ove zemlje i dalje. Neki žele da izvrnu istinu o Jasenovcu, 1940-ih, ili devedesetih. Milioni su umrli u Drugom svetskom ratu od ruke nacista i onih koji su im pomagali. Zato je general Ajzenhauer svedočio užasima Ordrufa, jer je čak i tada, nakon što su se zločini dogodili, znao da će ih neko poriocati. Dok stojimo nad poljima smrti, čujemo vapaje žrtava i poručujemo onima koji ih poriču - mi se sećamo i uvek ćemo se sećati", rekao je Kaplun, dodajući da neće zatvarati oči niti pokrivati uši.

Obraćanje Roberta Garsona

Predsednik američkog udruženja jevrejskih advokata i pravnika Robert Garson obratio se okupljenima na engleskom jeziku.

"Krv Jevreja, Roma i Srba je tekla zajedno u reku Savu. Te krvi nisu bile različite kada su se pomešale. Čitao sam svedočenja preživelih, zastrašujuće su. Čitao sam o deci koja su dovedena u Jasenovac, koje su ustaše razbijale o zemlju i bacali ih na bajonete. Čovek se pita kako je takva okrutnost mogla uopšte da se pojavi", rekao je on.

Garson je podsetio na mnoge Srbe koji su se upisali u redove pravednika među narodima, i rizikovali svoje živote da spasu Jevreje.

"Ovde je ista ideologija ubila moji u vaše porodice. Ne sećamo se da bi mrzeli, već da bi stajali jaki. Nisam u poziciji da oprostim niti sam voljan da oprostim. Do danas moram da imam obezbeđenje u mojoj sinagogi, da ljudi ne bi napali mene i moje. Ali ima snažnih lidera na ovom svetu i tražimo od njih da nas zaštite. Donald Tramp je verovatno jedan od najjačih predsednika na svetu. Blagosloveno bilo sećanje na Jevreje, Srbe i Rome koji su stradali u Jasenovcu. Kako kažemo, neka onaj odozgo da mir svima na ovom svetu", zaključio je Garson.

Pročitano pismo predsednika države Izrael

Isak Hercog, predsednik Izraela, uputio je ovom prilikom pismo srpskoj javnosti koje je pročitano na skupu.

"Jedini zločin žrtava je što su se usudili da postoje. Ovo mesto je simbol borbe protiv bezrazložne mržnje. Istorija nas je naučila da nikada ne smemo dozvoliti da nepočinstva prođu nekažnjeno. Nažalost, čak i danas postoji režim, ubilački režim, koje preti narodima širom sveta", rekao je on.

Obraćanje Siniše Karana

Predsednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da danas stojimo na svetom mestu, jer Donja Gradina nije obično stratište.

"Jasenovac i Donja Gradina su večna opomena čovečanstvu dokle zlo može da ide kada postaje ideologija. Nad srpskim narodom u NDH počinjen je genocid, to je činjenica potkrepljena dokazima i naučnim radovima. Ako istinu ne ponavljamo, naći ćemo se u opasnosti da je izgubimo. Jasno je utvrđeno da je reč o sistemskom državno organizovanom zločinu sa ciljem uništenja srpskog naroda. Genocidna politika tadašnje javne državne bila je javno promovisana. Republika Srpska je i nastala da se genocid nad Srbima ne bi ponovio. RS je postavila temelje institucionalnog pamćenja. Ona vodi odgovornu politiku zaštite srpskog naroda", rekao je Karan.

On dodaje da je u NDH postojala jasna namera uništenja sprskog naroda kao verske i nacionalne zajednice.

"Svaki pokušaj negiranja tih činjenica predstavlja opasnost za naše društvo. Jasenovac je bio centralno mesto tog genocida. U tom sistemu na brojnim stratištima u NDH stradalo je milion Srba, Jevreja i Roma. To je srpski narod koji je zbrisan sa vekovnih ognjišta. To je zločin koji prevazilazi svaki pojam čovečnosti. To je potpuni civilizacijski sunovrat. Naša obaveza nije samo da govorimo o prošlosti. Danas smo svedoci pokušaja relativizacije činjenica. Svedoci smo da se ustaški pozdrav pojavljuje u javnom prostoru, postavljanje spomen ploča ustaškim zločincima i naša poruka mora biti jasna - RS neće dozvoliti reviziju istorije, ponižavanje žrtava. Onaj ko relativizuje zločin, ostvara prostor da se taj zločin ponovi", rekao je Karan i zahvalio predsedniku Vučiću i srpskoj delegaciji.

Parastos i pomen za žrtve Jasenovca

Parastos žrtvama genocida koje su ustaše sprovodile nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH služio je Patrijarh srpski gospodin Porfirije.

"Ova zemlja je natopljena ljudskim suzama i ljudskom krvlju, ali i osvećena molitvom. Ove reči nisu dovoljne, ili bolje reći, da su ovde reči sasvim suvišne. Ovde je pre svega potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo glas onih koji su svojim stradanjem posvedočili veru ljudskog lika. Potrebna je iznad svega molitva, čista molitva", kazao je on.

Mi se danas sećamo ne samo svojih žrtava, već i žrtava iz redova jevrejskog i romskog naroda, dodao je.

"Sećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gde, i bilo kome da pripadaju. Na našu veliku žalost, ali i sramotu, i danas smo širom sveta suočeni sa besmislenim i bezvrednim krvoprolićima, među ljudima i narodima koji iza sebe ostavljaju nove i nove stradalnike, nove i nove nevine žrtve", naglasio je poglavar SPC.

Patrijarh Porfirije kaže da moramo posvedočiti da ljudska zloba nema poslednju reč, već da poslednju reč mora imati ljubav i Gospod Isus Hristos.



"Hristos je vaskrsao iz mrtvih i posvedočio da tama ne može da sakrije svetlost. Verom u Vaskrsenje Gospoda našeg Hrista, znamo da mučenici jasenovački nisu mrtvi, već živi, i pečat koji svedoči o ljubavi, najpre prema svome rodu, a onda i prema Bogu i svakom čoveku. Ne dolazimo ovde samo da se sećamo prošlosti, već da bismo od mučenika naučili kako da živimo i čuvamo veru u srcu", kazao je on.

Posle patrijarha na hebrejskom, a zatim srpskom jeziku se obratio rabin Isak Asiel.

On je podsetio na ljudske priče i stradanja u Novom Sadu, Staroj Gradiški, Treblinki...

Govorio je i o pozadini Hitlerovog konačnog rešenja, kao i sporoj reakciji u celom svetu na uništenje jevrejskog naroda.

Posle rabina, za stradale Rome u Jasenovcu obratio se Miloš Acković, zamenik direktora Kuće romske kulture.

Rekao je da za Rome ovo nije samo istorijski lokalitet, već otvorena rana njihovog bića.

- Pokušali su da ugase našu pesmu, naš jezik i naše postojanje. Istorijsko podaci govore o strašnim brojkama, više od 40.000 Roma. Ljudi čiji je jedini greh bilo njihovo ime i njihovo poreklo. Tišina Donje Gradine najbolje se razume kroz molitvu. Pomolićemo se za nevine, za budućnost u kojoj se ovako nešto nikada više neće ponoviti - rekao je on.

Acković se zatim pomolio na romskom jeziku.

Molitvenom delu današnjeg komemorativnog skupa u Donjoj Gradini prisustvuju najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, potomci preživelih jasenovačkih logoraša, kao i više hiljada građana.

Mladi tražili da se slikaju sa predsednikom



Dolazak predsednika Vučića izazvao je veliko interesovanje među mladima, koji su zamolili da se fotografišu sa njim.

Položeni venci

U Spomen-području Donja Gradina položeni su venci i cveće na grobno polje "Topole", a venac je ispred delegacije Srbije položio predsednik Aleksandar Vučić.

U delegaciji Srbije su i ministri Bratislav Gašić, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Milica Đurđević Stamenkovski.

Vence su položili i delegacija Republike Srpske na čelu sa predsednikom Sinišom Karanom, delegacije Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika za praćenje i borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplounom, delegacija Izraela koju predvodi savetnik u ambasadi te zemlje Isak Grin, Udruženje bivših logoraša iz Drugog svetskog rata, delegacija Roma i predstavnici diplomatskog kora.

U okviru programa obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, predviđeno je da nakon polaganja venca u 12.00 časova bude održan parastos i pomen svim žrtvama.

Završni deo programa planiran je za 12.35 časova, kada će se prisutnima obratiti zvaničnici.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine. Poslednji preživeli zatočenici ustaškog koncentracionog logora Jasenovac počeli su proboj 22. aprila 1945. godine da bi se spasili iz te fabrike smrti, najveće na jugoistoku Evrope.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista.

U Jasenovcu je stradalo 20.000 dece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 27. april Danom žalosti povodom sećanja na žrtve ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine.

