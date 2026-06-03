Do ovog izuzetnog ulova došlo je tokom kampovanja i ribolova u gotovo netaknutoj prirodi uz Dunav, u delu gde nema signala ni civilizacije, a okruženje čine šume, njive i bogat životinjski svet.

Marko je već prve večeri imao nekoliko ulova, ali je pravi izazov stigao tek kasnije.

„Po savijanju štapa znao sam da je u pitanju velika riba“, ispričao je ribolovac, opisujući trenutak kada je započela borba koja je trajala oko deset minuta.

Borba sa dunavskim gorostasom

Nakon kratke, ali intenzivne borbe, uz pomoć prijatelja koji je koristio meredov, riba je uspešno izvučena i izmerena – vaga je pokazala tačno 21,5 kilograma.

Prema proceni iskusnog ribolovca, ovaj šaran je star između 25 i 30 godina, što ulovu daje dodatnu težinu i značaj.

Povratak ribe u Dunav

Nakon fotografisanja i merenja, Marko je, kako kaže, doneo odluku da ribu vrati u njeno prirodno stanište, što je i zabeleženo kamerom.

„Lepo je vratiti ribu, osećaj je poseban kada joj podariš život“, istakao je on.

Divljina Dunava i nezaboravno iskustvo

Pored ribolova, boravak u ovom delu Podunavlja doneo je i susrete sa divljim životinjama poput šakala, divljih svinja i jelena, što je dodatno upotpunilo doživljaj prirode bez civilizacije.

Ovaj ulov još jednom potvrđuje zašto je Dunav jedno od najbogatijih i najuzbudljivijih ribolovačkih područja u regionu.