Predsednik je objavio video sastavljen od kadrova ljudi koji čekaju u redu na poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save i kadrova nasilja blokadera. Na snimku se čuje izjava predsednika koju je dao tokom jučerašnjeg gostovanja u "Ćirilici".

-Da li verujem u Boga? Verujem. Ali mi ne smeta ako je neko ateista, ne smeta mi kad je neko agnostik. To su građani naše zemlje. Svako ima svoje pravo. Ali nemojte da vređate nas koji smo sačekali tu svetinju. To za nas nije predmet. To je za nas svetinja."

"Ja sam ponosan na to kako su i Beograd i Srbija, ali rekao bih i ceo region, jer dolaze ljudi da celivaju. Od broja ljudi, fascinantnije od svega drugog to je taj mir, to je ta nada i vera, to je ta ljubav. Naravno da delu studentsko-blokaderskog pokreta smeta to, jer su oni većim delom građanisti ili ne znam šta sve. Ja znam da tu ima ljudi raznovrsnih uverenja i dobro je da je tako, ali je to svakako pristojna Srbija, to su ljudi koji su u stanju zarad vere u budućnost, zarad vere u nešto, da pokažu koliko su iznad svih drugih".

"Trpe žeđ, čekaju po osam, deset, jedanaest sati, samo da bi mogli da dodirnu, celivaju svetinju - rekao je predsednik Vučić.

-Pojas Presvete Bogorodice je svetinja. Niko nema pravo da vređa ljude koji su prethodnih dana dočekali i celivali Pojas Presvete Bogorodice i koji su otišli da se poklone i pomole - napisao je predsednik u opisu objave.

Podsetimo, blokaderska profesorka Marija Vasić je, komentarišući kolone vernika koji su ispred Hrama Svetog Save čekali da celivaju Pojas Presvete Bogorodice, ocenila da je "verovanje u natprirodne moći predmeta fetišizacija". Brže bolje se oglasio njen zaštitnik i bivši suprug Nenad Čanak, koji je podržao svoju bivšu ženu i nastavio udar na SPC.

