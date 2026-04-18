

U Federaciji BiH već duže vreme deluje veći broj takozvanih „airsoft klubova“, među kojima se nalazi i desetak onih koji na jednom mestu okupljaju ekstremne vehabije i simpatizere terorističkih organizacija, posvećene otvorenoj promociji ekstremističkih ideologija i delovanja, piše portal balkanfacts.net.

Ono što ovaj podatak čini naročito zabrinjavajućim jeste činjenica da se upravo u sklopu ovih klubova, a pod plaštom navodne simulacije borbenih dejstava, zapravo sprovodi vojna obuka i formiraju oružane grupe s potencijalom prerastanja u prave paravojne formacije.

Ovi klubovi, kako piše portal, u svoje redove regrutuju uglavnom mlađa lica koja su se pokazala kao zaljubljenici u oružje i vojnu opremu, a koja kao razlog za ulazak u pomenute klubove ističu i pružanje doprinosa opstanku muslimanskog življa na teritoriji BiH, dok istovremeno zagovaraju i politiku „jedinstvene i nedeljive BiH bez entiteta“. Među instruktorima zaduženim za obuku ovako ekstremistički nastrojenog podmlatka nalaze se i aktivni pripadnici oružanih snaga BiH, kantonalne policije, kao i FMUP-a. Takođe, obuku vrše i verski indoktrinirani pojedinci, unoseći u nju i obeležja ratnih jedinica nekadašnje vojske BiH.

Deo svojih aktivnosti neretko objavljuju po svojim nalozima na društvenim mrežama, te se veoma lako može izvesti zaključak da je zapravo reč o aktivnostima koje umnogome podsećaju na svojevrsnu obuku paravojnih formacija.Inače, kao glavna organizacija koja okuplja sve airsoft klubove sa teritorije muslimansko-hrvatske federacije, oformljen je takozvani „Savez airsoft klubova u Federaciji BiH“ sa sedištem u Sarajevu. Kao posebno ekstremistički nastrojen izdvaja se klub pod nazivom ASK „Igman35“, čiji su članovi mahom vehabije i simpatizeri Al Kaide. Pored njega, kao posebno ozloglašen klub pominje se i tzv. „Crna munja“ iz Cazina, koji okuplja izrazito verski indoktrinirane članove, opremljene najsavremenijom opremom i poznate po izrazito negativnim stavovima koje ispoljavaju prema srpskom nacionalnom korpusu, ali i po pozitivnim komentarima vezano za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu 2011. godine, piše balkanfacts.net.

U sklopu airsoft klubova na teritoriji BiH koji promovišu radikalno islamističke i nacionalističke stavove deluju i Klub ekstremnih sportova „Krajiški patriot“, kao i Sportsko-rekreativni klub „Tvrđava“, gde se takođe ubrzanim tempom odvijaju aktivnosti koje se bez sumnje mogu okarakterisati kao verska indoktrinacija i radikalni ekstremizam, s potencijalom prerastanja u oružane borbene grupe.

Kako se sve ove, u najmanju ruku sumnjive i zabrinjavajuće, aktivnosti takozvanih airsoft klubova dešavaju u samom srcu Evrope, a uzimajući u obzir i izveštaj same Evropske komisije od pre tri godine u kojem su pomenuti klubovi na teritoriji Federacije BiH ocenjeni kao „opasan trend koji se koristi za indoktrinaciju i regrutaciju novih ekstremista“, ostaje da se vidi da li će evropski organi, ali i javnost, dozvoliti dalje širenje ove opasne pojave. I to na tlu koje je već dokazano „bure baruta“ kako za Balkan, tako i za ostatak Evrope i sveta, zaključuje se u tekstu.



Registruju se kao udruženje građana,

dobijaju pomoć od države

Ono što je naročito zanimljivo jeste podatak da se ovi airsoft klubovi na teritoriji BiH registruju kao udruženja građana ili kao sportski klubovi, što im omogućava dobijanje finansija od organa lokalnih samouprava ili kantonalnih vlasti za sredstva potrebna za rad i funkcionisanje.