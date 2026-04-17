Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je događaj koji se prethodne večeri odigrao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde su održani izbori za studentski parlament, predstavljao, kako je rekla, pravu talačku krizu.

Prema njenim rečima, blokaderi koji nisu bili zadovoljni rezultatima izbora zadržavali su ljude unutar zgrade i nisu im dozvoljavali da izađu.

"Prema informacijama koje ja imam, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su morali da reaguju između tri i pola četiri ujutru, zato što su blokaderi kojima se nisu svideli rezultati izbora za studentski parlament držali tamo ljude zatvorene kao taoce i nisu ih puštali da izađu i da idu svojim kućama", rekla je Brnabić na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Dodala je da je policija reagovala tek nakon pokušaja da se situacija reši mirnim putem.

"Tek nakon molbi, ubeđivanja, morala je da reaguje policija, odnosno pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova", navela je ona.

Brnabić je ocenila da takvo ponašanje predstavlja način na koji, kako tvrdi, blokaderi vide demokratiju.

"Tako izgleda demokratija kod blokadera. Vidite, to ovi iz Evropske partije zelenih i ostalih čak ni ne vide. Njih to ne zanima. Zato što nije pitanje demokratije ili vladavine prava, nego je pitanje ko njih bespogovorno podržava i ko će sutra, ukoliko dobije vlast, da vodi politiku u njihovom interesu i kako će pratiti njihove naredbe i naloge, a ne ono što je u nacionalnom interesu Republike Srbije i ne ono što naši građani žele. Dakle, bukvalno talačka kriza", rekla je Brnabić.

Na kraju, istakla je da su, prema njenom mišljenju, ovim događajem blokaderi ponovo pokazali kakvu politiku vode.

Dodala je da su blokaderi još jednom demonstrirali da se njihovo delovanje zasniva na mržnji i nasilju.