Blokaderi su objavom na društvenoj mreži Iks priznali da su krivci za haos na Medicinskom fakultetu u Beogradu njihovi ljudi koji nikakve veze nemaju sa tim fakultetom, a pojedini ni sa Univerzitetom u Beogradu.

"Naš kolega sa Fakulteta političkih nauka, Davud Delimeđac, došao je sinoć ispred dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu da stane uz kolege u trenutku kada je policija već bila ispred zgrade dekanata. Došao je kao student koji pruža podrsku drugim studentima", napisali su blokaderi sa FPN.

Time su indirektno potvrdili ono što je već objavljeno u medijima i od strane nadležnih da su haos na Medicinskom fakultetu u Beograd izazvale osobe koje nisu studenti tog fakulteta i koji su došli da utiču na ishod glasanja za studentski parlament.