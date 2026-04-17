Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X, gde je oštro reagovala na, kako je navela, način na koji pojedini mediji bliski blokaderima izveštavaju o političkim dešavanjima i izbornim rezultatima.

Ona je posebno ukazala na, po njenim rečima, očigledne kontradikcije u izveštavanju, ističući da se na istom mediju mogu videti potpuno suprotne tvrdnje u zavisnosti od toga da li blokaderi ostvaruju rezultat koji im odgovara ili ne.

- Kad blokaderi pobede - sve je regularno. Kad blokaderi izgube - vlast je kriva jer nigde ne dozvoljavamo slobodne izbore. Dve vesti koje poništavaju jedna drugu, na istom mediju - napisala je Brnabić.

Ona je dodala da takva nedoslednost, kako tvrdi, očigledno ne predstavlja problem za one koji stoje iza takvog narativa, jer, prema njenim rečima, cilj nije objektivno informisanje već politička propaganda.

- Kontradiktornosti njima ne smetaju. Uvek samo kukumavčenje, nasilje i mržnja. Uvek samo laži i opravdanja za njihovu nesposobnost - poručila je Brnabić.

Njena objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, dodatno podižući tenzije između vlasti i dela opozicionih aktera, kao i medija koji prate njihove aktivnosti.

Ovim komentarom Brnabić je još jednom otvorila pitanje uloge medija u političkom životu Srbije i načina na koji se interpretiraju izborni rezultati i politički procesi.