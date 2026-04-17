Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Evropska federacija novinara i medijska platforma Saveta Evrope nisu reagovale povodom tužbe protiv glavne urednice portala Novosti Andrijane Nešić, iako bi, kako je naglasila, upravo takvi slučajevi trebalo da budu označeni kao uskraćivanje slobode govora.

Brnabić je ocenila da se radi o očiglednoj primeni duplih standarda od strane organizacija koje se, kako je rekla, inače pozivaju na vladavinu prava i demokratske norme.

„Odjednom nema ni Evropske federacije novinara, nema ni ove medijske platforme Saveta Evrope, nema nikog, nema nikog nigde da kaže ‘čekajte, pa to je uskraćivanje slobode govora, to je kažnjavanje novinara koji se usuđuju da misle drugačije nego taj mejnstrim koji oni žele da nametnu u Srbiji’. Nema. Dupli standardi. Ne zanima ih vladavina prava, ne zanimaju ih demokratske norme i standardi“, rekla je Brnabić na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Odgovarajući na pitanje o krivičnoj prijavi koju je Emir Kusturica podneo protiv Andrijane Nešić, u kojoj se traži novčana kazna od 450.000 dinara i zabrana bavljenja uredničkim i novinarskim poslom u trajanju od dve godine, Brnabić je ukazala i na ponašanje Kusturice, navodeći da je izbegavao novinare prilikom dolaska na ročište.

U nastavku obraćanja, osvrnula se i na nastup kopredsednice Evropske zelene partije Vule Ceci, postavljajući pitanje da li ono što je viđeno može da se smatra demokratskim standardima i političkom pristojnošću.

„Pa zamislite da ja odem u nečiji parlament i tako pričam o građanima i izboru građana te zemlje. Oni su mislili da su ovde došli, ja ne znam, kao okupator, pa će ovde da nam prete. A Zeleno-levi front se smeje iza njih, ovako vrti, vrti prstima, sav srećan što su valjda doveli nekog ko će ovde da kaže sve najgore o građanima naše zemlje zato što im se ne sviđa kako građani naše zemlje misle, pa će oni valjda da ih prevaspitaju tako što će da im ukinu finansije i sredstva za škole i bolnice“, rekla je Brnabić.

Dodala je da su, kako je navela, takvim ponašanjem pokazali visok stepen nepoštovanja prema Srbiji, njenim građanima i institucijama.

„Sve su sami o sebi rekli kao što smo mi sve o sebi rekli, time što ni u jednom trenutku nismo pokušali da uskratimo iako je to krajnje neuobičajena praksa. Imate političku pres konferenciju, društvo, idite u Zeleno-levi front pa pričajte o tome. Ne koristite, ne zloupotrebljavajte ovaj dom, ovo je dom svih građana Republike Srbije, ovo je dom tih 2.300.000 građana Srbije koji su glasali za Aleksandra Vučića“, poručila je Brnabić.