Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije za dodatnih 60 dana, odnosno do 16. juna.

„Dobili smo dobre vesti iz SAD da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je izuzetno važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdevanje naftnim derivatima u zemlji. Ovo produženje je pozitivan signal napretka u pregovorima o promeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Za našu državu je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije“, rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Ona je dodala da je za državu prioritet da se NIS trajno ukloni sa liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla da realizuje dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udela Srbije u vlasništvu za pet odsto, čime bi država dobila veću mogućnost kontrole upravljanja i uticaja u kompaniji.

Dubravka Đedović Handanović istakla je i da je država uspela da očuva stabilno snabdevanje svim energentima po pristupačnim cenama, uprkos otežanom poslovanju NIS-a u prethodnih godinu i po dana, činjenici da skoro 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta, kao i najvećoj energetskoj krizi izazvanoj situacijom na Bliskom istoku.

„Takođe, najviše rukovodstvo MOL-a će u subotu boraviti u Beogradu, a operativni timovi od utorka, kako bismo razgovarali o svim detaljima“, navela je Dubravka Đedović Handanović.

Ona je dodala da će javnost biti obaveštena o svakom značajnom koraku u narednim danima i nedeljama.