Predsednica Skupštine sazvala je danas u 18. časova konferenciju za medije.

Obraćanje Ane Brnabić:

- Posle relativno dugog i produktivnog dana u Narodnoj skupštini Srbije tokom kog smo raspravljali pre svega o zakonima relevantnim za naš evropski put i reforme na evropskom putu, ali svaki od tih zakona je dobar za građane i privredu. Morala sam da vam se obratim povodom zaista nečuvenog skandala koji su naši građani imali priliku da vide upravo iz ovog centralnog hola naše najvažnije zakonodavne institucije, Narodne skupštine iz institucije koja predstavlja sve građane. Šta smo danas mogli da vidimo na pres konferenciji koju je organizovao Zeleno levi front i na kojoj su učestvovali evroparlamentarci iz partije Zelenkih i njihova Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci i gospodin Kiran Kaf - rekla je Brnabić.

- Mi smo mogli da vidimo dve stvari, mi smo mogli da vidimo kako izgleda demokratija u Srbiji, kako izgleda sloboda govora. Zato što ovako nešto, da vam dođu stranci u vaš parlament i da prete i kritikuju vašu zemlju i odluke većine građana Republike Srbije, to ne možete da vidite u mnogo parlamenata ni u evropi ni u svetu. Mislim čak ni u jednom. A videli ste to, videli ste kako u toj "autokratiji, tiraniji" izgleda demokratija i slobaoda govora. A sa druge strane mogli ste da vidite kako izgleda nepoštovanje jedne zemlje, nepoštovanje naroda. Kao izgleda nezapmćena diplomatska praksa. Da dođete u jedan parlamenta kao gost i iskristite govornicu da kritikujete slobodnu volju građana zemlje.

- Ja sam dopustila sam ovu praksu kao predsednica Narodne skupštine da se ovakve stvari rade, iako nisu uobičajene. Uobičajeno je da ovaj centralni hol koriste naroni poslanici. Predstavnici ZLF su ovo uradili već drugi put, iskoristili su hol da dovedu strance da iz hola Skupštine se obraćaju, koji se oglašavaju u ime soptvene stranke, a oni nisi poslanici Narone skupštine Srbije.

- Dozvolila sam jer iskreno verujem da je istina i potpuna transparentnost uvek na našoj strani, na ovoj strani koju predstavljaju Aleksandar Vučić, SNS i lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Zbog toga zbog transparentnosti.

- Šta smo čuli mi danas? Pa od Biljane Đorđević i Zeleno-levog fronta, čuli smo kao što smo toliko puta i govorili našem narodu i građanima Republike Srbije, da je njihov primarni interes, da je primarni interes njihove politike da putuju po svetu, opanjkavaju Srbiju i uvek samo i isključivo traže sankcije za Srbiju kako bi se pomoću stranaca i stranog faktora hoće da se dokopaju vlasti kad ih već narod u Srbiji neće. Biljana Đorđević je, citiram, rekla da Zeleno-levi front, ti blokaderi, žele da internacionalizuju krizu u Srbiji, to znači, da idu po svetu i pričaju kako je ovde tobož ne znam kakva kriza i neistine o tome šta se u stvari u Srbiji dešava. Da oni koriste svaku priliku koju imaju da odu u inostranstvo i tamo govore o problemima Republike Srbije. Dakle, nemaju oni drugu temu. Ne odu oni u inostranstvo da zamole nešto za građane Srbije, za narod Srbije. Ne odu oni tamo da pokušaju da ubrzaju naš evropski put, kao takozvana proevropska stranka. Ne. Oni idu tamo da bi opanjkavali svoju zemlju i kako bi pokušali da izdejstvuju različite sankcije za Republiku Srbiju i naše građane. I priznaje da to danas priča u trenutku dok traje sednica o evropskim zakonima.

- Vidite, ta ista Biljana Đorđević je na kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije, kada smo mi rekli, odnosno ja kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, kada sam rekla da je važna sednica upravo zbog našeg evropskog puta, ona je izgovorila, i citiram: "Nama nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni". Eto, kada dođu ovi evroparlamentarci, onda se oni busaju u grudi kako im je najvažnije da Srbija bude u Evropskoj uniji. E, kada smo iza zatvorenih vrata, onda nam kažu pravu istinu koju nikada ne dele sa europarlamentarcima, a to je da njih ne zanima i čak im nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni. Pa čekajte, je l' vi imate samo sitno sopstvenički interes vaše stranke i toga da dođete na vlast, ili vam je interes Evropska Srbija, reforme u Srbiji i da postanemo bliže članstvu Evropske unije? Pa sasvim očigledno, sitno sopstvenički stranački interes, nikada Srbije! Nikada Srbije - naglasila je Brnabić.

- Sada zamislite da takvi ljudi vode ovu zemlju, kada je njima samo važno da izdejstvuju neke kritike i neke sankcije prema svojoj zemlji i ljudima koji žive u Srbiji, našem narodu, svim našim građanima. E to je rekla Biljana Đorđević i ponovo sve sama o njihovoj politici rekla. A šta je rekla gospođa Ceci? Ona je nama dala praktično dve ključne poruke zahvaljujući Zeleno-levom frontu iz našeg parlamenta, parlamenta Republike Srbije. Dve ključne poruke je dala. Prva poruka je da se oni bore, da se oduzmu fondovi, odnosno novac, od građana Republike Srbije i da se daju ti isti fondovi, odnosno taj novac koji su oduzeli od građana Republike Srbije, da se daju onima koji njih podržavaju.

- I koje oni podržavaju, onima koje oni vole, onima koji se svaki put bore da se Srbiji uvedu sankcije i da se Srbija i naš narod kazni, da se time daju ti fondovi. Dakle, da nema više para, evropskih para, za škole, za bolnice, za puteve, za pruge, za naučno-tehnološke parkove, za projekte zaštite životne sredine, za naše vode, za naš vazduh, za naše zemljište, da se to uzme i da se da onima koje oni podržavaju i koje oni vole. To je gospođa Cecu izgovorila zahvaljujući Zeleno-levom frontu iz Narodne skupštine Republike Srbije: "Kaznite građane Srbije. " Mi se, kao Evropska zelena partija, borimo da se građani Republike Srbije kazne zato što se nama ne sviđa njihov izbor, i da se ta sredstva preusmere prema onima čiji bi nam se izbor svideo, koji bi nas svakako, u svakom trenutku, bespogovorno slušali. Dakle, da prekinemo sa tom praksom nezavisne, suverene, snažne Srbije. I da iskoristimo evropske fondove za to. To je prva poruka. Nema novca za građane Srbije, ne sviđaju nam se vaši izbori, odnosno kako birate i koga birate, nema više novca za vas, daćemo onima koji nas slušaju. A druga poruka, ironična, je da oni nisu zaboravili građane Srbije. Citiram: "Tu smo da pošaljemo vrlo jasnu poruku da ne zaboravljamo građane Srbije. Pa, poštovana gospođo Ceci, da vas ja informišem o tome šta građani Srbije žele i šta je demokratija, pa vas molim da sledeći put i vi i vaš Zeleno-levi front poštujete građane Srbije i demokratiju u ovoj zemlji. Na poslednjim predsedničkim izborima Aleksandar Vučić je osvojio 2.224.914 glasova. Sledeći kandidat, drugoplasirani, tada Zdravko Ponoš, kandidat čitave Ujedinjene opozicije, je osvojio 698.538 glasova. To je sitna razlika od 1.526.376 glasova. Poštovana gospođo Ceci, to građani Srbije žele. Da li zbog toga vi šaljete poruku iz Narodne skupštine Republike Srbije da želite da ih kaznite i da su zaslužili kaznu, kao što su nekoć zaslužili valjda sami bombardovanje zbog nekih drugih izbora? A na parlamentarnim izborima, lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, osvojila je 1.783.701 glas, dok je lista na kojoj je bio Zeleno-levi front osvojila 902.450 glasova. To je razlika od praktično 900.000 glasova. Gospođo Ceci, da li zbog toga želite da kaznite građane Srbije i naš narod, zato što vam se ne sviđa izbor koji su oni napravili?

- Ja sam bila u poseti mnogim parlamentima širom Evrope, Estoniji, Finskoj, Švedskoj, Italiji, Francuskoj, Holandiji, ali nikada mi na pamet ne bi palo da se iz tih hramova demokratije, gde odluke donose praktično direktni predstavnici te zemlje, čitavog naroda a, svih građana te zemlje, da kažem bilo šta loše o toj zemlji i izborima koje prave njihovi građani. Došli su ovde kao gosti i krenuli dali sebi za pravo, a to im je omogućio blokaderi Zeleno-levog fronta, koji nisu različiti ni od bilo kojih drugih blokadera različitih boja, da nas iz ovog parlamenta vređaju. Valjda da nam iz ovog parlamenta prete, da nam govore kako treba mi da biramo, da oni znaju ko je dobar za Srbiju, ali naš narod ne zna ko je dobar za Srbiju. I da zato što neće da ih sluša nama treba da se uskrate fondovi da nema novca za škole i bolnice za naučno tehnološke parkove, za puteve i pruge, zdravstvo... zato što sva ta sredstva treba da se preusmete ka onima kojima se oni sviđaju zato što bespogovorno slušaju. Istovremeno ti koji su ih doveli u ovaj parlament su ponovili citiram, da njima nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni u Skupštini, zato što, što gore po Srbiju to bolje po njih i suprotno i obratno što bolje po Srbiju to bolje po njih.

- Hvala vam što ste to pokazali, još jednom ste pokazali pravo lice svim građanima Republike Srbije. Hvala onima iz Evropske partije zelenih zbog toga što su pokazali nepoštovanje i što su ovakve poruke poslali upravo iz centralnog kola Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala im što su pokazali da sve što smo govorili, da smo bili u pravu, da njih ne zanima demokratija, da njih ne zanima vladavina prava, da njih ne zanima šta građani Srbije žele ili šta građani Srbije misle, da njih samo zanima da dovedu na vlast silom, pretnjama, sankcijama, da dovedu na vlast one koji će njih slušati, i koji uvek i isključivo rade u njihovom interesu, a ne u interesu građana Republike Srbije.

- I konačno, samo da vam kažem još jednu stvar, čisto kao kuriozitet: u svom obraćanju gospođa Ceci se osvrnula, verovali ili ne, na to koga je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podržao ili nije podržao na izborima u jednoj trećoj zemlji. Ne, ni u zemlji iz koje ona dolazi, već u nekoj trećoj zemlji. Sada zamislite taj bezobrazluk, takvo brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije. Ma ko ste tačno vi da kažete koga predsednik Republike Srbije, jedne suverene i nezavisne zemlje, može i sme da podrži, a koga ne može i ne sme da podrži? Je li dolazimo mi u vaše zemlje pa se mi mešamo tako u vaša unutrašnja pitanja? Je li mi vas kritikujemo koga vi podržavate i koga ne podržavate, ili vas poštujemo i trudimo se da, uprkos svemu ovome, poštujemo i Evropski parlament zato što su ovo ljudi koji čak ni ne predstavljaju Evropski parlament, već su manjina i u tom Evropskom parlamentu, ili u vašim zemljama gde takođe vi niste većina i nemate vlast? Ne. Poštujemo vaše zemlje, poštujemo vaše parlamente i poštujemo vaše građane. I tražimo od vas da takođe to isto poštovanje pokažete prema Srbiji. Ako ga ne pokazuje zeleno-levi front, ako ga ne pokazuju drugi blokaderi, onda vi makar iz Evropskog parlamenta imajte dovoljno diplomatske pristojnosti i reda da znate šta može da se radi, a šta nikako ne bi smelo da se radi. A ovo što ste uradili nikako ne bi smelo da se radi - naglasila je predsednica Narodne skupštine Srbije.

Odgovori na pitanja novinara:

Brnabić je komentarisala na to što je šašica blokadera sinoć nasilno upala i razlupala Medicinski fakultet u Beogradu, pa su kasnije pokušali da spinuju priču kako je to policija uradila. I upitana je da prokomentarišete to što je Emir Kusturica tužio glavnu urednicu portala Novosti, Andrijanu Nešić, tačnije podneo krivičnu prijavu protiv nje u kojoj traži 450. 000 dinara kazne i dve godine zabrane rada uredničkog i novinarskog posla, a danas beži od novinara kada je došao na ročište.

- Oni što se desilo na Medicinskom fakultetu je bila talačka kriza. Prema informacijama koje ja imam pripadnici MUP-a morali su da reaguju između tri i 4 ujutru zato što blokaderi kojima se nisu svideli rezultati za studentski parlament su držali ljude tamo zatvorene i nisu ih puštali da idu kućama... Tako izgleda "demokratija" kod blokadera. Ev vidite, to ovi iz evropske partije Zelenskih to ni ne vide. Njih to ne zanima. Zato što nije pitanje demokratije ili vladavine prava već ko njih bespogovorno podržava i ko će sutra ako dobije vlast da vodi politiku u njihovom interesu i kako će pratiti njihove naredbe, a ne oni što je u nacionalnom interesu Srbije i ne ono što naši građani žele - istakla je Brnabić.

- Dakle, bukvalno talačka kriza. Ponovo su pokazali da im je jedina politika mržnja i nasilje - istakla je Brnabić.

- Što se tiče Andrijane Nešić i tužbe Kusturice ponovo dupli standardi. Odjednom nema ni Evropske federacije novinara, nema ni medijske platformne Saveta Evrope da kaže pa čekajte to je uskraćivanje slobode govora. To je kažnjavanje novinara koji se usuđuju da misle drugačije nego taj mejnstrim koji oni hoće da nametnu. Hoćete da mi kažete da su norme i standardi i politička pristojnost ovo što smo videli od govpođe Ceci? Zamlislite da ja odem u nečiji parlament i tako pričam o izboru građana te zemlje. Možda imamo teže razgovore iza zatvorenih vrata ali onda odate poštovanje prema građanima te zemlje zato što ste tamo gost - rekla je Branbić.

- Još jedna važna stvar. Pogledajte klip koji je objavila Biljana Đorđević i gospođa Ceci, pogledajte kako oni vide građane Srbije. Pogledate, tako što kažu "kako će da završi režim Aleksandra Vučića" oni bace lopticu, a pas uzme lopticu i ode. Za njih su građani Srbije psi. Psi koje možeš da treniraš. Tako bi oni sutra vodili Srbiju. Kao građane koje možeš da treniraš i tretirali bi građane ništa više nego prosečnog psa. Sve se smeju i sprdaju i sve im je to slatko. Toliko o tome koji su stepen nepoštovanja oni danas pokazali prema ovom narodu ovoj zemlji...

- Ne zloupotrebljavajte Dom Narodne skupštine... Ovde gazda niste, ovde ste gosti i pokažite poštovanje - zaključila je Brnabić.