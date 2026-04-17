Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu Medicinskog fakulteta, studenti su se izjašnjavali između dve liste - Medicinskog kruga i SINAPSA, a izborni proces je sproveden ispunjavajući sve demokratske standarde i do zatvaranja izbornih mesta u 19 časova nisu prijavljene veće nepravilnosti.

"Nakon zatvaranja izbornih mesta i početka brojanja listića, u čemu su učestvovali predstavnici obe liste i članovi Izborne komisije, na poziv jedne od lista sa izbora, počelo je okupljanje određenog broja ljudi ispred Dekanata Medicinskog fakukteta UB, koji su od početka iskazali određenu dozu agresije i spremnosti na neprimerene aktivnosti koje bi dovele do ugrožavanja fizičke bezbednosti članova izbornog procesa, ali i imovine MF UB", dodaje se u saopštenju.

Ističe se da je situacija kulminirala posle saopštavanja rezultata izbora, nakon čega su okupljeni, koji su se predstavljali kao oni koji podržavaju listu koja je izgubila izbore, započeli sa neprimerenim i neakademskim ponašanjem, direktno ugrožavajući živote članova Izborne komisije, među kojima su bili uvaženi svetski stručnjaci, profesori Medicinskog fakulteta i studenti.

"Iz tog razloga, bila je neophodno prisustvo pripadnika MUP, kako bi se zaštitili životi zaposlenih i imovina MF UB. Tom prilikom povređena su tri pripadnika MUP, koji se danas nalaze na dodatnoj dijagnostici", navedeno je u saopštenju.

Medicinski fakultet izrazio je duboko žaljenje zbog neodgovornosti pojedinaca i grupacija, koji, kako se ističe, nisu spremni da ispoštuju demokratske procese i iskazao puno poverenje u nadležne državne organe da procesuiraju odgovorne za sinoćno urušavanje svih akademskih tekovina.

Mediji prenose da su na izborima za Studentski parlament Medicinskog fakulteta učestvovale dve liste - Medicinski krug, koju čine članovi bivšeg studentskog parlamenta, i Studentska akcija za akademsku zajednicu, solidarnost i akciju (SINAPSA), koju čine studenti u blokadi.

Prema navodima medija koji se pozivaju na izvore na fakultetu, rezultati su pokazali da je pobedio Medicinski krug.

Pristalice liste koju su činili studenti u blokadi potom je iznela primedbe na regularnost izbora, tvrdeći, između ostalog, da su pojedini listići bili različite gramaže i različite boje.

Kako se navodi, tražili su poništavanje izbora i bili sve agresivniji, a potom su zabranili domaru da otključa vrata i prisutne pusti napolje.

Dodaje se da je među okupljenima bilo i onih koji nisu studenti Medicinskog fakulteta.

Mediji navode da je članove Izborne komisije iz zgrade izvela policija.