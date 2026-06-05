Vukadinović je preneo Makronovu izjavu u kojoj je francuski predsednik naveo da Srbija naporno radi i ima evropsku budućnost, a potom ironično poručio:

„A vi se još nada(j)te i pržite.”





Ta objava usledila je posle tvrdnji dela opozicione i blokaderske javnosti da je predsednik Srbije međunarodno izolovan i da će zapadni centri moći promeniti odnos prema Beogradu.

Makronova poruka, međutim, pokazala je da Pariz nastavlja direktnu komunikaciju sa Vučićem i Srbiju vidi kao važnog partnera na evropskom putu.