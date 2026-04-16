Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali obratio se tokom radne posetu Vašingtonu, gde učestvuje na prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke.

Istakao je da su finansije u Srbiji stabilne, imamo dovoljno goriva, te da je država svetsku krizu kakva se nije desila još od Drugog svetskog rata podnela bolje nego neke svetske sile.

-Nemamo rast u inflaciji kao druge zemlje koje su nestabilne i koje su dozvolile da se cena benzina i cena dizela na pumpama podigne za 30-40 odsto. Naravno, to poskupljuje proizvodnju, to poskupljuje sve i onda imate situaciju u zemljama, čak i regiona, rast inflacije u poslednjih mesec dana, a u Srbiji ga nemate. Tako da, možda će doći i do porasta inflacije u nekom trenutku, ali mi ćemo se truditi da bude minimalan i da ga što više prolongiramo. Nadamo se da će ova kriza biti završena u skorije vreme, jer neće svet izdržati, neće jače i veće sile od Srbije izdržati. Mada, mi smo se pokazali mnogo otporniji na svaku krizu, pa i na ovu - rekao je Mali.

"Nećemo dozvoliti nagli porast benzina i dizela"

-Što se naših javnih finansija tiče, apsolutno smo stabilni. Imamo dovoljno da reagujemo, ako treba i više, u smislu smanjena akciza kako bi održali stabilnost tržišta naftnih derivata. Nećemo dozvoliti da vidimo nagli porast cena dizela i benzina na pumpama, jer to uništava privredu i dovodi do porasta cena i inflacije. Toga u Srbiji u ovom trenutku nema, a mi ćemo se truditi da ne bude ni u buduće - poručio je Mali u svom obraćanju iz Vašingtona.



