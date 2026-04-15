Selaković je, iznoseći odbranu, rekao da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) optužni predlog podignut protiv njega i njegovih saradnika pokrenulo sa ciljem srozavanja i diskreditacije organa vlasti, sprovođenja političkih promena mimo zakona i stvaranja unutrašnje nestabilnosti, umesto utvrđivanja odgovornosti pojedinaca i utvrđivanja istine.

Naglasio je da nikoga nije prisilio ili mu naložio da nešto uradi, kao i da su na optuženičkoj klupi sa njim pošteni ljudi.

Za postupanje JTOK u ovom procesu Selaković je rekao da je bilo pristrasno i da je pojedinim opozicionom medijima dostavljalo podatke iz predmeta.

Kada je reč o zgradi Generalštaba, Selaković je naveo sa je to video kao veliku šansu za Srbiju i građane.

“Odgovorno tvrdim da mojim postupanjem ili postupanjem mojih saradnika nismo omogućili sticanje koristi bilo kome niti naneli štetu državi, niti smo učinili krivično delo za koje smo optuženi”, istakao je Selaković i dodao da nisu imali umišljaj.

Selaković je naveo da krivična prijava u ovom predmetu nije podneta anonimno, već ju je podnela Dubravka Đukanović, bivša direktoraka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, za koju tvrdi da je zajedno sa suprugom vršila koruptivna krivična dela.

Pomenuo je takođe da tužilački saradnik Rade Bajić često prisustvuje na protestima, a da je tokom jednog držao i govor.

Selaković je takođe naveo da mu je glavni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić jednom prilikom rekao da deo policije "ima" za određena dela, odnosno da ih ucenjuje da moraju da čine stvari koje se ne čine.

Naglasio je da je ovo prvi put u Srbiji da se sudi ministru koji je na funkciji.

Selaković je na kraju rekao da neće odgovarati na pitanja tužilaštva, a hoće na pitanja sudije i branilaca.

Suđenje će biti nastavljeno nakon pauze od 30 minuta.

U slučaju "Generalštab", osim Selakovića, optuženi su i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

Branilac optuženih Dragan Palibrk je na prethodnom suđenju 4. februara predložio sudiji da odbije optužni predlog.