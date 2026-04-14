Papa Lav XIV izjavio je danas da Bog, "ranjen ratovima", nije na strani nasilnika. Posle jučerašnjeg odgovora američkom predsedniku Donaldu Trampu, u kojem je rekao da se ne plaši predsednika koji ga je nazvao slabim i užasnim u spoljnoj politici i koji, kako je naveo, svoj izbor duguje njemu, papa Lav XIV je ponovio da je "Božije srce ranjeno ratovima, nasiljem, nepravdom i lažima", prenosi Ansa.

- Ali srce našeg Oca nije uz zle, nasilnike i ohole - Božije srce je uz ponizne i skromne i sa njima on svakodnevno gradi svoje kraljevstvo ljubavi i mira - rekao je papa.

Istovremeno, u poruci učesnicima Plenarne skupštine Papinske akademije društvenih nauka o upotrebi moći na globalnom nivou, papa Lav XIV je rekao da pojam legitimne vlasti nalazi jedan od svojih najviših izraza u autentičnoj demokratiji.

- Demokratija je, daleko od toga da bude puka procedura, priznaje dostojanstvo svake osobe - istakao je on.

Međutim, kako je naveo, ona ostaje stabilna samo kada je ukorenjena u moralnom zakonu i istinskoj viziji ljudske ličnosti.

Bez te osnove, kako je naveo, ona rizikuje da se pretvori u "tiraniju većine" ili u "masku dominacije ekonomskih i tehnoloških elita".

"Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu"

Tramp je juče kritikovao papu Lava XIV na konferenciji za novinare u Beloj kući ocenivši da je "veoma slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku".

-Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu, poručio je u svojoj objavi američki predsednik.