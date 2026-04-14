Poslanica SNS Biljana Pantić-Pilja reagovala je na odlazak blokaderke opozicije u Berlin.

Ona je na svom Instagram nalogu napisala:

"Što bi rekao nas narod-čega se pametan stidi, budala se ponosi.

Tako i ova četiri jahača apokalipse, pohvalili se kako su otišli po instrukcije u Berlin.

Da pričaju sa legitimno i legalno izabranim predsednikom Aleksandrom Vučićem neće ali da odlaze na kanabe kod stranaca to hoće.

I dalje ne shvataju. Narod mora da vas dovede na vlast. Narod Srbije glasa. Neće vas stranci dovesti na vlast. Koliko god obijali pragove Berlina, Brisela, Strazbura...

Nisu sigurno u Berlinu tražili da se formira Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Čisto sumnjam da su pričali o teroru Kurtija nad srpskim stanovništvom.

Briga njih za interese Srbije, jedini im je cilj da dođu na vlast, uz pomoć stranaca.

Ova slika treba da ostane upisana u istorijske čitanke sa natpisom-kako lideri blokaderske opozicije odlaze po instrukcije u Berlin. Čak su i Kvislinga nadmašili."







