Predsednik Aleksandar Vučić tokom gostovanja u Dnevniku 2 osvrnuo se i na konsultacije koje je održao sa pojedinim političkim partijama, a nastavak se očekuje već sutra.

Kaže da će sve o konsultacijama izneti na kraju.

- Slušamo različite ideje i mislim da je dijalog nešto najvažnije. U stanju sam da čujem svakoga ko drugačije misli jer sam u stanju da odgovorim, ja verujem u superiornost moje argumentacije, a ne u tome što ću da koristim decibel više ili ruke i noge da nekog ubeđujem u to. Mislim da je dijalog civilizacijska tekovina. Postoje oni koji žele da razgovaraju u ovoj zemlji, a postoje i oni koji ne žele da razgovaraju s onima koji drugačije misle. Kada čujem te nemušte komentare koji se svode na "sa zlikovcem nećemo da razgovaramo", okej, svakakvih sam se stvari naslušao. Ja sam bio nenadležna institucija, rekli su da se za ništa ne pitam - naveo je on.