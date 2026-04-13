Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je "Dnevnika 2" na RTS 1 gde govori o svim aktuelnim i važnim temama za građane Srbije.

Jedna od tema razgovora je NIS:

- Ti projekti će opstati i ostati. Važnu vest da vam dam - danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, verujem da će biti spremni za to. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori - rekao je predsednik pa dodao:

- Trebalo bi da očekujemo povoljne vesti po tom pitanju.

- Sukob sa Iranom je počeo jer su neki hteli smenu iranskog režima, uništenje njihovih nuklearnih i balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza. Nafta je skočila, i skače strahovitom brzinom. Prve ćemo promene osetiti po kerozinu. Sreća je da smo obezbedili značajne vojne rezerve. Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno, nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 odsto akcize.

- Očekujemo i neke nove investicije i važna putovanja. Daćemo sve od sebe da u junu krenemo sa izgradnjom robota. Bićemo jedna od dve ili tri zemlje u Evropi koje će da proizvode čovekolike robote. To će biti od ogromnog značaja za Srbiju. Sve počinje i završava ekonomijom. Ljudi cene da žive bolje.

- Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati nešto više investicija nego ranije. Uveren sam da ćemo da obezbedimo mir i stabilnost.